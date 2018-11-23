Стадион: Тюрк Телеком Арена Зрители: 31290
1:1
Конец матча
48' Желтая карточкаКабак Озан
57' Желтая карточкаТраоре Абду II
1:0
69' Гол в свои воротаДемирок Угур
87' Красная карточкаАзиз Сердар
1:1
90' ПенальтиСкубич Нейц
90' Желтая карточкаКырынтылы Серкан
90' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
96'
Хаджиахметович Амир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
96'
Хаджиахметович Амир из команды Коньяспор играет слишком грубо. Байрам Омер оказался на газоне.
95'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Челик Мугдат из команды Галатасарай в офсайде
95'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
Челик Мугдат из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
94'
Юксел Джелил из команды Галатасарай играет слишком грубо. Траоре Абду II оказался на газоне.
94'
93'
Судье надоело, что Кырынтылы Серкан тянет время и он наказал его горчичником
93'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Шахинер Омер Али пострадал.
92'
92'
92'
Челик Мугдат из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Г О О О О Л - Скубич Нейц из команды Коньяспор забивает с точки!
90'
Матч возобновлен
88'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
87'
УДАЛЕНИЕ! - Азиз Сердар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
87'
ПЕНАЛЬТИ! - Азиз Сердар совершил грубый фол. Скубич Нейц заработал пенальти!
87'
Хаджиахметович Амир из команды Коньяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
86'
Оньекуру Генри имел все шансы забить, но Кырынтылы Серкан сделал отличный сейв!
86'
ШАНС! Оньекуру Генри вышел один-на-один с голкипером...
86'
Дердийок Эрен разрезает оборону соперника отличным пасом
86'
Галатасарай начинает контратаку
86'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
85'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
84'
84'
83'
83'
82'
81'
81'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Матч возобновлен
81'
Фернандо Режес получил травму и заменен. Юксел Джелил выходит на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Тактическая замена. Озторун Ферхат уходит с поля и его заменяет Хаджиахметович Амир
79'
78'
Ятабаре Мустафа наказан за толчок Муслера Фернандо
78'
Траоре Абду II из команды Коньяспор подал угловой справа.
78'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
77'
Судья сигнализирует, что Озторун Ферхат из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Челик Мугдат
77'
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76'
Дианье Фаллу из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
75'
75'
Траоре Абду II из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Азиз Сердар из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Ятабаре Мустафа пострадал.
75'
74'
74'
Отличные скиллы показывает Фофана Морике, обводя своих соперников
73'
73'
Игрок из команды Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Фернандо Режес нарушает правила. Траоре Абду II пострадал
73'
73'
73'
72'
Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Фофана Морике
72'
Тактическая замена. Яхович Адис уходит с поля и его заменяет Ятабаре Мустафа
72'
Байрам Омер из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Челик Мугдат нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Евтович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Фегули Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Судья сигнализирует, что Йонссон Йенс из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Байрам Омер
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
Г О О О О Л - Демирок Угур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
69'
Плохо сыграл Дианье Фаллу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
68'
67'
Траоре Абду II из команды Коньяспор в офсайде
67'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Челик Мугдат
66'
Инан Селчук задерживает мяч рукой
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Траоре Абду II из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
65'
Траоре Абду II из команды Коньяспор разыграл угловой с левого угла.
64'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
63'
Инан Селчук не смог попасть в створ ударом издали
62'
62'
61'
Дианье Фаллу наказан за толчок Дердийок Эрен
61'
61'
Фегули Софьян не смог попасть в створ ударом издали
60'
Шахинер Омер Али видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
60'
Яхович Адис из команды Коньяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Траоре Абду II разрезает оборону соперника отличным пасом
60'
Коньяспор начинает контратаку
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
59'
Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
58'
Яхович Адис из команды Коньяспор в офсайде
57'
57'
Траоре Абду II получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Траоре Абду II грубо играет против соперника. Пострадал Байрам Омер
56'
56'
56'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
55'
Милошевич Дени из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
55'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает неудачный навес.
54'
54'
54'
Милошевич Дени нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Яхович Адис из команды Коньяспор делает пас партнеру.
53'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
53'
51'
51'
Как он промахнулся? Яхович Адис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Милошевич Дени разрезает оборону соперника отличным пасом
51'
51'
51'
50'
50'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Кабак Озан получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Кабак Озан грубо играет против соперника. Пострадал Шахинер Омер Али
48'
Скубич Нейц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Озторун Ферхат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
47'
Судья сигнализирует, что Яхович Адис из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Азиз Сердар
46'
Демирок Угур наказан за толчок Дердийок Эрен
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
43'
43'
Байрам Омер из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
42'
42'
41'
41'
ШАНС! Шахинер Омер Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Муслера Фернандо из команды Галатасарай сделал отличный сейв!
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Яхович Адис, и мяч снова в игре
41'
ШАНС! Яхович Адис вышел один-на-один с голкипером...
41'
Яхович Адис из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
41'
Шахинер Омер Али разрезает оборону соперника отличным пасом
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Судья сигнализирует, что Евтович Марко из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Фегули Софьян
39'
38'
37'
Байрам Омер из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Галатасарай начинает контратаку
37'
36'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Траоре Абду II
35'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Демирок Угур
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
35'
Азиз Сердар из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
35'
Майкон Перейра из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
34'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Азиз Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандо Режес, его свалил Евтович Марко.
32'
32'
Траоре Абду II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Азиз Сердар наказан за толчок Яхович Адис
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Яхович Адис наказан за толчок Кабак Озан
29'
29'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает отличный кросс...
29'
Демирок Угур ошибается в защите.
28'
Евтович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Отличные скиллы показывает Фегули Софьян, обводя своих соперников
27'
27'
27'
26'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор в офсайде
26'
26'
Инан Селчук нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Байрам Омер из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
24'
23'
23'
21'
20'
20'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный кросс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
19'
18'
18'
Шахинер Омер Али нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
18'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Майкон Перейра делает длинную передачу вперед
17'
17'
16'
16'
Дердийок Эрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
Судья сигнализирует, что Милошевич Дени из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Фегули Софьян
15'
15'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
14'
Евтович Марко из команды Коньяспор в офсайде
13'
Инан Селчук наказан за толчок Траоре Абду II
13'
12'
12'
Яхович Адис из команды Коньяспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает отличный кросс...
11'
11'
Судья сигнализирует, что Оньекуру Генри из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Траоре Абду II
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
9'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает неудачный навес.
9'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой слева.
8'
Байрам Омер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Яхович Адис из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Мариано Феррейра ошибается в защите.
7'
6'
Коньяспор контролирует мяч.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
4'
4'
4'
3'
3'
Фернандо Режес нанес удар издали, а Кырынтылы Серкан отбил его обратно в игру!
2'
2'
1'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Галатасарай начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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