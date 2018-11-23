  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 31290
Галатасарай
1:1
Конец матча
Коньяспор
0'
48' Желтая карточка
Кабак Озан
57' Желтая карточка
Траоре Абду II
1:0
69' Гол в свои ворота
Демирок Угур
87' Красная карточка
Азиз Сердар
1:1
90' Пенальти
Скубич Нейц
90' Желтая карточка
Кырынтылы Серкан
90' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
96'
Хаджиахметович Амир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
96'
Хаджиахметович Амир из команды Коньяспор играет слишком грубо. Байрам Омер оказался на газоне.
95'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
95'
Челик Мугдат из команды Галатасарай в офсайде
95'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
94'
Челик Мугдат из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Юксел Джелил из команды Галатасарай играет слишком грубо. Траоре Абду II оказался на газоне.
94'
Коньяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
93'
Судье надоело, что Кырынтылы Серкан тянет время и он наказал его горчичником
93'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
92'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Шахинер Омер Али пострадал.
92'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Челик Мугдат из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
92'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Скубич Нейц из команды Коньяспор забивает с точки!
90'
Матч возобновлен
88'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
87'
УДАЛЕНИЕ! - Азиз Сердар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
87'
ПЕНАЛЬТИ! - Азиз Сердар совершил грубый фол. Скубич Нейц заработал пенальти!
87'
Хаджиахметович Амир из команды Коньяспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Коньяспор имеет хороший шанс забить.
86'
Оньекуру Генри имел все шансы забить, но Кырынтылы Серкан сделал отличный сейв!
86'
ШАНС! Оньекуру Генри вышел один-на-один с голкипером...
86'
Дердийок Эрен разрезает оборону соперника отличным пасом
86'
Галатасарай начинает контратаку
86'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Удар от ворот произведет Коньяспор
85'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
84'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Коньяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
81'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
81'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Матч возобновлен
81'
Фернандо Режес получил травму и заменен. Юксел Джелил выходит на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Тактическая замена. Озторун Ферхат уходит с поля и его заменяет Хаджиахметович Амир
79'
Коньяспор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
78'
Ятабаре Мустафа наказан за толчок Муслера Фернандо
Угловой
78'
Траоре Абду II из команды Коньяспор подал угловой справа.
78'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Озторун Ферхат из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Челик Мугдат
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 31290 болельщиков
Фол, нарушение
76'
Дианье Фаллу из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
75'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
75'
Траоре Абду II из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
75'
Азиз Сердар из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Ятабаре Мустафа пострадал.
75'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Галатасарай
74'
Отличные скиллы показывает Фофана Морике, обводя своих соперников
73'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
73'
Фернандо Режес нарушает правила. Траоре Абду II пострадал
73'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
73'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Йонссон Йенс уходит с поля и его заменяет Фофана Морике
72'
Тактическая замена. Яхович Адис уходит с поля и его заменяет Ятабаре Мустафа
72'
Байрам Омер из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Челик Мугдат нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Евтович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Фегули Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Йонссон Йенс из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Байрам Омер
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Демирок Угур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
69'
Плохо сыграл Дианье Фаллу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
68'
Галатасарай контролирует мяч.
Офсайд
67'
Траоре Абду II из команды Коньяспор в офсайде
67'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Челик Мугдат
Фол, нарушение
66'
Инан Селчук задерживает мяч рукой
66'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Траоре Абду II из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
65'
Траоре Абду II из команды Коньяспор разыграл угловой с левого угла.
64'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Коньяспор
63'
Инан Селчук не смог попасть в створ ударом издали
62'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Дианье Фаллу наказан за толчок Дердийок Эрен
61'
Удар от ворот произведет Галатасарай
61'
Фегули Софьян не смог попасть в створ ударом издали
60'
Шахинер Омер Али видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
60'
Яхович Адис из команды Коньяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Траоре Абду II разрезает оборону соперника отличным пасом
60'
Коньяспор начинает контратаку
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
59'
Галатасарай контролирует мяч.
Офсайд
58'
Яхович Адис из команды Коньяспор в офсайде
57'
Галатасарай контролирует мяч.
Желтая карточка
57'
Траоре Абду II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Траоре Абду II грубо играет против соперника. Пострадал Байрам Омер
56'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
55'
Милошевич Дени из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
55'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает неудачный навес.
54'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Милошевич Дени нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Яхович Адис из команды Коньяспор делает пас партнеру.
Офсайд
53'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай в офсайде
53'
Галатасарай контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Галатасарай
51'
Как он промахнулся? Яхович Адис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Милошевич Дени разрезает оборону соперника отличным пасом
51'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
51'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
51'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Галатасарай
50'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Милошевич Дени из команды Коньяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
48'
Кабак Озан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Кабак Озан грубо играет против соперника. Пострадал Шахинер Омер Али
48'
Скубич Нейц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
47'
Озторун Ферхат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
47'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Яхович Адис из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Азиз Сердар
Фол, нарушение
46'
Демирок Угур наказан за толчок Дердийок Эрен
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Коньяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Коньяспор имеет хороший шанс забить.
43'
Удар от ворот произведет Коньяспор
43'
Байрам Омер из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
42'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Галатасарай
41'
ШАНС! Шахинер Омер Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Муслера Фернандо из команды Галатасарай сделал отличный сейв!
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Яхович Адис, и мяч снова в игре
41'
ШАНС! Яхович Адис вышел один-на-один с голкипером...
41'
Яхович Адис из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
41'
Шахинер Омер Али разрезает оборону соперника отличным пасом
40'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Евтович Марко из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Фегули Софьян
39'
Галатасарай контролирует мяч.
38'
Коньяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Байрам Омер из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Галатасарай начинает контратаку
37'
Галатасарай контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Траоре Абду II
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Демирок Угур
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Удар от ворот произведет Галатасарай
35'
Азиз Сердар из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
35'
Майкон Перейра из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
34'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Азиз Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
33'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандо Режес, его свалил Евтович Марко.
32'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Траоре Абду II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Азиз Сердар наказан за толчок Яхович Адис
31'
Галатасарай контролирует мяч.
30'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
29'
Яхович Адис наказан за толчок Кабак Озан
29'
Удар от ворот произведет Коньяспор
29'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает отличный кросс...
29'
Демирок Угур ошибается в защите.
28'
Евтович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
28'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Отличные скиллы показывает Фегули Софьян, обводя своих соперников
27'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
27'
Галатасарай контролирует мяч.
Офсайд
26'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор в офсайде
26'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
26'
Инан Селчук нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
26'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Галатасарай имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Байрам Омер из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
24'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Галатасарай контролирует мяч.
23'
Коньяспор имеет хороший шанс забить.
21'
Галатасарай контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Коньяспор
20'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный кросс...
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
19'
Байрам Омер из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Галатасарай
18'
Шахинер Омер Али нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Майкон Перейра делает длинную передачу вперед
17'
Галатасарай контролирует мяч.
17'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Коньяспор
16'
Дердийок Эрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Милошевич Дени из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Фегули Софьян
15'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
Офсайд
14'
Евтович Марко из команды Коньяспор в офсайде
Фол, нарушение
13'
Инан Селчук наказан за толчок Траоре Абду II
13'
Коньяспор имеет хороший шанс забить.
12'
Удар от ворот произведет Галатасарай
12'
Яхович Адис из команды Коньяспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Скубич Нейц из команды Коньяспор делает отличный кросс...
11'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Оньекуру Генри из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Траоре Абду II
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Удар от ворот произведет Коньяспор
9'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает неудачный навес.
9'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
9'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой слева.
8'
Байрам Омер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Яхович Адис из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Мариано Феррейра ошибается в защите.
7'
Удар от ворот произведет Галатасарай
6'
Коньяспор контролирует мяч.
6'
Коньяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
5'
Удар от ворот произведет Коньяспор
4'
Галатасарай контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Галатасарай
4'
Коньяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фернандо Режес нанес удар издали, а Кырынтылы Серкан отбил его обратно в игру!
2'
Коньяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Галатасарай начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация