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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:2
Второй тайм: 64'
1:0
2' ГолКарлос Санчес II
1:1
17' ГолОливейра Рикардо II
2:1
34' ГолВандерсон ду Карму
3:1
37' ГолГабриэл Барбоза
37' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
3:2
53' ГолОливейра Рикардо II
58' Желтая карточкаДодо Родолфо
60' Желтая карточкаАлисон II
|
2'
1:0
17'
1:1
34'
2:1
37'
3:1
37'
53'
3:2
58'
60'
Состав команд
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 17 Гонсалес Дерлис Нападающий
- 20 Вандерсон ду Карму Нападающий
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 22 Руис Брайан Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 36 Копете Джонатан Нападающий
- 13 Kaique
- 9 Rodrygo
- 18 Guilherme Nunes
- 23 Arthur VIII
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 11 Чара Йимми Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 22 Carlos Gabriel Защитник
- 26 Jose Ferreira Защитник
- 55 David Terans Полузащитник
- 23 Натан Аллан Полузащитник
- 31 Майкл Полузащитник
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 8 Tomas Andrade Нападающий
- 44 Alerrandro
- 29 Patric II
- 16 Lucas Candido
- 43 Bruno Roberto
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 22.11.2018 Сантос 1:1 Ботафого СA
- 18.11.2018 Америка Минейро 2:1 Сантос СA
- 15.11.2018 Фламенго 1:0 Сантос СA
- 13.11.2018 Сантос 0:1 Шапекоэнсе СA
- 04.11.2018 Палмейрас 3:2 Сантос СA
- 27.10.2018 Сантос 3:0 Флуминенсе СA
- 23.10.2018 Интернасьональ 2:2 Сантос СA
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.11.2018 Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро СA
- 18.11.2018 Атлетико Минейро 1:0 Байя СA
- 15.11.2018 Парана 0:1 Атлетико Минейро СA
- 11.11.2018 Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас СA
- 03.11.2018 Атлетико Минейро 0:1 Гремио СA
- 30.10.2018 Сеара 2:1 Атлетико Минейро СA
- 21.10.2018 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 15.10.2018 Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 30.09.2018 Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи СA
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
Последние игры между собой
Сантос: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Минейро: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A
- 04.11.2017 Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A
- 14.08.2016 Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A
- 15.05.2016 Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A
- 17.09.2015 Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A
- 11.06.2015 Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|36
|21
|11
|4
|60 - 24
|74
|2.
|Фламенго
|36
|20
|9
|7
|56 - 27
|69
|3.
|Интернасьональ
|36
|18
|11
|7
|48 - 28
|65
|4.
|Гремио
|36
|17
|11
|8
|47 - 27
|62
|5.
|Сан-Паулу
|36
|16
|14
|6
|46 - 33
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|2:3
|37
|16
|8
|13
|55 - 43
|56
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|15
|8
|13
|50 - 34
|53
|8.
|Крузейро
|36
|14
|10
|12
|34 - 32
|52
|9.
|Сантос
|3:2
|37
|13
|11
|13
|45 - 38
|50
|10.
|Ботафого
|36
|12
|12
|12
|36 - 44
|48
|11.
|Байя
|36
|12
|11
|13
|39 - 40
|47
|12.
|Коринтианс
|36
|11
|10
|15
|34 - 34
|43
|13.
|Флуминенсе
|36
|11
|9
|16
|31 - 44
|42
|14.
|Васко да Гама
|36
|10
|12
|14
|41 - 47
|42
|15.
|Сеара
|36
|10
|12
|14
|30 - 36
|42
|16.
|Шапекоэнсе
|36
|10
|10
|16
|33 - 50
|40
|17.
|Спорт Ресифи
|36
|10
|8
|18
|33 - 56
|38
|18.
|Америка Минейро
|36
|9
|10
|17
|29 - 46
|37
|19.
|Витория
|36
|9
|9
|18
|34 - 60
|36
|20.
|Парана
|36
|4
|10
|22
|16 - 54
|22
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Второй тайм
60'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
58'
Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Оливейра Рикардо II бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Атлетико Минейро делает замену. Чара Йимми уходит с поля, а David Terans выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
34'
Г О О О О Л - Вандерсон ду Карму бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Оливейра Рикардо II бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Карлос Санчес II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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