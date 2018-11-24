  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Сантос
3:2
Второй тайм: 64'
Атлетико Минейро
0'
1:0
2' Гол
Карлос Санчес II
1:1
17' Гол
Оливейра Рикардо II
2:1
34' Гол
Вандерсон ду Карму
3:1
37' Гол
Габриэл Барбоза
37' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
3:2
53' Гол
Оливейра Рикардо II
58' Желтая карточка
Додо Родолфо
60' Желтая карточка
Алисон II
64'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
Желтая карточка
60'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Додо Родолфо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Оливейра Рикардо II бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Атлетико Минейро делает замену. Чара Йимми уходит с поля, а David Terans выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Вандерсон ду Карму бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Оливейра Рикардо II бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Карлос Санчес II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация