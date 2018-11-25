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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
8' ГолРибейро Эвертон
10' Желтая карточкаAlejandro Ariel Cabral
15' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
32' Желтая карточкаУрибе Фернандо
43' Желтая карточкаRene III
51' Желтая карточкаРобиньо Робсон
0:2
52' ГолРибейро Эвертон
67' Желтая карточкаFred II
67' Желтая карточкаКуэльяр Густаво
84' Желтая карточкаДеде
90' Желтая карточкаЭдилсон Мендеш
|
8'
0:1
32'
43'
51'
52'
0:2
62'
67'
67'
84'
90'
Состав команд
26
Деде
30
Тиаго
Невес
9
Fred
II
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 26 Деде Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 9 Fred II Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Кака Лукас Защитник
- 40 Эдерсон Хонорато Полузащитник
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- 11 David VI
- 12 Рафаэл Пирес
- 18 Rafinha XVII
- 15 Patrick Brey
- 27 Manoel Ribeiro II
- 99 Sassa II
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 20 Урибе Фернандо Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Rodinei Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 11 Perez Martinez Lucas VII
- 30 Thiago Xavier IV
- 18 Jean Lucas
- 26 Matheus Thuler
- 45 Gabriel Batista
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.11.2018 Крузейро 3:0 Витория СA
- 19.11.2018 Сан-Паулу 1:0 Крузейро СA
- 15.11.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс СA
- 11.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Крузейро СA
- 04.11.2018 Америка Минейро 1:2 Крузейро СA
- 28.10.2018 Крузейро 3:1 Парана СA
- 25.10.2018 Крузейро 0:2 Сеара СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Васко да Гама 2:0 Крузейро СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
Фламенго (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.11.2018 Фламенго 2:0 Гремио СA
- 18.11.2018 Спорт Ресифи 0:1 Фламенго СA
- 15.11.2018 Фламенго 1:0 Сантос СA
- 11.11.2018 Ботафого 2:1 Фламенго СA
- 04.11.2018 Сан-Паулу 2:2 Фламенго СA
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 22.10.2018 Парана 0:4 Фламенго СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго Кубок Либертадорес
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро Серия A
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро Кубок Либертадорес
- 09.11.2017 Фламенго 2:0 Крузейро Серия A
- 28.09.2017 Крузейро 0:0 Фламенго Кубок
- 08.09.2017 Фламенго 1:1 Крузейро Кубок
- 16.07.2017 Крузейро 1:1 Фламенго Серия A
- 25.09.2016 Фламенго 2:1 Крузейро Серия A
- 16.06.2016 Крузейро 0:1 Фламенго Серия A
- 11.09.2015 Фламенго 2:0 Крузейро Серия A
- 04.06.2015 Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
- 12.10.2014 Фламенго 3:0 Крузейро Бразилейро Серия А
- 01.06.2014 Крузейро 3:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 08.12.2013 Фламенго 1:1 Крузейро Бразилейро Серия А
- 08.09.2013 Крузейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 29.08.2013 Фламенго 1:0 Крузейро Кубок Бразилии
- 22.08.2013 Крузейро 2:1 Фламенго Кубок Бразилии
- 14.10.2012 Фламенго 1:1 Крузейро Серия A
- 22.07.2012 Крузейро 1:0 Фламенго Серия A
- 06.11.2011 Фламенго 5:1 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|37
|22
|11
|4
|61 - 24
|77
|2.
|Фламенго
|37
|21
|9
|7
|58 - 27
|72
|3.
|Интернасьональ
|0:0
|37
|18
|12
|7
|48 - 28
|66
|4.
|Гремио
|37
|17
|12
|8
|47 - 27
|63
|5.
|Сан-Паулу
|36
|16
|14
|6
|46 - 33
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|37
|16
|8
|13
|55 - 43
|56
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|15
|9
|13
|52 - 36
|54
|8.
|Крузейро
|37
|14
|10
|13
|34 - 34
|52
|9.
|Сантос
|37
|13
|11
|13
|45 - 38
|50
|10.
|Ботафого
|36
|12
|12
|12
|36 - 44
|48
|11.
|Байя
|0:0
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Коринтианс
|0:0
|37
|11
|11
|15
|34 - 34
|44
|13.
|Флуминенсе
|0:0
|37
|11
|10
|16
|31 - 44
|43
|14.
|Сеара
|37
|10
|13
|14
|32 - 38
|43
|15.
|Васко да Гама
|37
|10
|12
|15
|41 - 48
|42
|16.
|Шапекоэнсе
|0:0
|37
|10
|11
|16
|33 - 50
|41
|17.
|Спорт Ресифи
|36
|10
|8
|18
|33 - 56
|38
|18.
|Америка Минейро
|0:0
|37
|9
|11
|17
|29 - 46
|38
|19.
|Витория
|37
|9
|10
|18
|34 - 60
|37
|20.
|Парана
|36
|4
|10
|22
|16 - 54
|22
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эдилсон Мендеш получил желтую карточку от судьи
84'
Деде получил желтую карточку от судьи
83'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Ромуло Монтейро выходит на его замену.
75'
Фламенго делает замену. Витиньо Виктор уходит с поля, а Беррио Орландо выходит на его замену.
73'
Крузейро делает замену. Алехандро Кабрал уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
68'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Lucas Paqueta выходит на его замену.
67'
Куэльяр Густаво получил желтую карточку от судьи
67'
Фред получил желтую карточку от судьи
62'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а David выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
51'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Крузейро делает замену. Лео Ренан уходит с поля, а Сильва Карвальо Маноел выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Rene получил желтую карточку от судьи
32'
Урибе Фернандо получил желтую карточку от судьи
15'
Lucas Daniel Romero получил желтую карточку от судьи
10'
Алехандро Кабрал получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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