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Крузейро
0:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
8' Гол
Рибейро Эвертон
10' Желтая карточка
Alejandro Ariel Cabral
15' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
32' Желтая карточка
Урибе Фернандо
43' Желтая карточка
Rene III
51' Желтая карточка
Робиньо Робсон
0:2
52' Гол
Рибейро Эвертон
67' Желтая карточка
Fred II
67' Желтая карточка
Куэльяр Густаво
84' Желтая карточка
Деде
90' Желтая карточка
Эдилсон Мендеш
90'+4
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Эдилсон Мендеш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Деде получил желтую карточку от судьи
83'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Ромуло Монтейро выходит на его замену.
75'
Фламенго делает замену. Витиньо Виктор уходит с поля, а Беррио Орландо выходит на его замену.
73'
Крузейро делает замену. Алехандро Кабрал уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
68'
Фламенго делает замену. Урибе Фернандо уходит с поля, а Lucas Paqueta выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Куэльяр Густаво получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Фред получил желтую карточку от судьи
62'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а David выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Крузейро делает замену. Лео Ренан уходит с поля, а Сильва Карвальо Маноел выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Rene получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Урибе Фернандо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Lucas Daniel Romero получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Алехандро Кабрал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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