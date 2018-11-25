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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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17' Желтая карточкаВиллиан Фариас
29' Желтая карточкаМичел Феррейра
42' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
51' Желтая карточкаCicero II
86' Желтая карточкаДжеромел Педро
90' Желтая карточкаRhayner
|
17'
29'
51'
86'
90'
Состав команд
26
Leo
Gomes
90
Rhayner
15
Луан
Мишель
18
Leo
VII
12
Кортез
Бруно
77
Cicero
II
17
Рамиро
31
Карека
90
Андре
Филипе
Витория 4-1-4-1
- Основной состав
- 34 Joao Gabriel I Вратарь
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 14 Lucas Ribeiro Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 19 Lucas Fernandes III Полузащитник
- 26 Leo Gomes Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 15 Луан Мишель Полузащитник
- 18 Leo VII Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Фабиано Медина Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 11 Erick Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 37 Bruno Anjos Полузащитник
- 55 Арука Маркос Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 12 Роналдо
- 95 Eronildo
- 77 Yago I
- 31 Nickson
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 2 Лео Моура Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 77 Cicero II Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 31 Карека Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Грасси Бруно Вратарь
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- 23 Alisson II
- 70 Marinho II
- 10 Douglas X
- 29 Juninho Capixaba
- 27 Thonny Anderson
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 22.11.2018 Крузейро 3:0 Витория СA
- 18.11.2018 Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.11.2018 Спорт Ресифи 0:0 Витория СA
- 11.11.2018 Витория 2:2 Байя СA
- 04.11.2018 Парана 1:1 Витория СA
- 27.10.2018 Витория 0:1 Сан-Паулу СA
- 21.10.2018 Витория 2:2 Коринтианс СA
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 10.09.2018 Витория 1:0 Васко да Гама СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
Гремио (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.11.2018 Фламенго 2:0 Гремио СA
- 19.11.2018 Гремио 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.11.2018 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 11.11.2018 Гремио 2:1 Васко да Гама СA
- 03.11.2018 Атлетико Минейро 0:1 Гремио СA
- 31.10.2018 Гремио 1:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.10.2018 Гремио 3:4 Спорт Ресифи СA
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 20.10.2018 Америка Минейро 1:1 Гремио СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|37
|22
|11
|4
|61 - 24
|77
|2.
|Фламенго
|37
|21
|9
|7
|58 - 27
|72
|3.
|Интернасьональ
|0:0
|37
|18
|12
|7
|48 - 28
|66
|4.
|Гремио
|37
|17
|12
|8
|47 - 27
|63
|5.
|Сан-Паулу
|36
|16
|14
|6
|46 - 33
|62
|6.
|Атлетико Минейро
|37
|16
|8
|13
|55 - 43
|56
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|15
|9
|13
|52 - 36
|54
|8.
|Крузейро
|37
|14
|10
|13
|34 - 34
|52
|9.
|Сантос
|37
|13
|11
|13
|45 - 38
|50
|10.
|Ботафого
|36
|12
|12
|12
|36 - 44
|48
|11.
|Байя
|0:0
|37
|12
|12
|13
|39 - 40
|48
|12.
|Коринтианс
|0:0
|37
|11
|11
|15
|34 - 34
|44
|13.
|Флуминенсе
|0:0
|37
|11
|10
|16
|31 - 44
|43
|14.
|Сеара
|37
|10
|13
|14
|32 - 38
|43
|15.
|Васко да Гама
|37
|10
|12
|15
|41 - 48
|42
|16.
|Шапекоэнсе
|0:0
|37
|10
|11
|16
|33 - 50
|41
|17.
|Спорт Ресифи
|36
|10
|8
|18
|33 - 56
|38
|18.
|Америка Минейро
|0:0
|37
|9
|11
|17
|29 - 46
|38
|19.
|Витория
|37
|9
|10
|18
|34 - 60
|37
|20.
|Парана
|36
|4
|10
|22
|16 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Райнер получил желтую карточку от судьи
86'
Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
71'
Гремио делает замену. Жаэл Феррейра уходит с поля, а Thonny Anderson выходит на его замену.
61'
Гремио делает замену. Андре Филипе уходит с поля, а Жаэл Феррейра выходит на его замену.
51'
Сисеро получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Витория делает замену. Lucas Ribeiro уходит с поля, а Bruno Anjos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
39'
Гремио делает замену. Мичел Феррейра уходит с поля, а Alisson выходит на его замену.
29'
Мичел Феррейра получил желтую карточку от судьи
24'
Витория делает замену. Marcelo Benitez уходит с поля, а Фабиано Медина выходит на его замену.
17'
Виллиан Фариас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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