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Витория
0:0
Конец матча
Гремио
0'
17' Желтая карточка
Виллиан Фариас
29' Желтая карточка
Мичел Феррейра
42' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
51' Желтая карточка
Cicero II
86' Желтая карточка
Джеромел Педро
90' Желтая карточка
Rhayner
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Райнер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
71'
Гремио делает замену. Жаэл Феррейра уходит с поля, а Thonny Anderson выходит на его замену.
61'
Гремио делает замену. Андре Филипе уходит с поля, а Жаэл Феррейра выходит на его замену.
58'
Витория делает замену. Leo уходит с поля, а Yago выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Сисеро получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Витория делает замену. Lucas Ribeiro уходит с поля, а Bruno Anjos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
39'
Гремио делает замену. Мичел Феррейра уходит с поля, а Alisson выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Мичел Феррейра получил желтую карточку от судьи
24'
Витория делает замену. Marcelo Benitez уходит с поля, а Фабиано Медина выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Виллиан Фариас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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