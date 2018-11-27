- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
Конец матча
38' Желтая карточкаGabriel Carrasco
56' Желтая карточкаГайбор Фернандо
1:0
80' ГолGaston Lodico
90' Желтая карточкаNicolas Thaller
90' Желтая карточкаЭрнандес Пабло II
90' Желтая карточкаTomas Belmonte
|
38'
56'
80'
1:0
90'
90'
Состав команд
Ланус 4-4-2
- Основной состав
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 27 Gabriel Carrasco Защитник
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 18 Торсильери Марко Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 26 Ди Пласидо Леонель Полузащитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 19 Факундо Киньон Полузащитник
- 25 Marcelino Moreno Полузащитник
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- 37 Рибас Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 39 Pedro De la Vega
- 31 Juan Cozzani
- 38 Jose Sinisterra
- 29 Nicolas Thaller
- 14 Jorge Pereyra II
- 16 Gaston Lodico
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Индепендьенте 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 4 Jorge Figal Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 19 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 17 Braian Romero Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Milton Alvarez Вратарь
- 3 Бурдиссо Гильермо Защитник
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 22 Сильва Франсиско Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 27 Ezequiel Cerutti Полузащитник
Предыдущие игры
Ланус (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 11.11.2018 Банфилд 0:0 Ланус С
- 06.11.2018 Ланус 0:1 Уракан С
- 27.10.2018 Тигре 1:1 Ланус С
- 20.10.2018 Ланус 3:1 Патронато де Парана С
- 07.10.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Ланус С
- 29.09.2018 Ланус 1:5 Ривер Плейт С
- 22.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус С
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 23.08.2018 Ланус 1:2 Атлетико Рафаэла К
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 31.07.2018 Ланус 1:1 Дуглас Хайг К
- 25.07.2018 Хуниор 1:0 Ланус КС
- 18.07.2018 Ланус 1:0 Хуниор КС
- 12.05.2018 Ланус 0:0 Атлетико Тукуман С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Ланус С
Индепендьенте (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.11.2018 Индепендьенте 2:1 Бельграно С
- 08.11.2018 Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 04.11.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте С
- 29.10.2018 Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте С
- 21.10.2018 Индепендьенте 3:1 Уракан С
- 07.10.2018 Патронато де Парана 1:2 Индепендьенте С
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
Последние игры между собой
Ланус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус Суперлига
- 28.06.2017 Индепендьенте 1:1 Ланус Примера
- 15.09.2016 Индепендьенте 1:0 Ланус Копа Судамерикана
- 26.08.2016 Ланус 0:2 Индепендьенте Копа Судамерикана
- 28.09.2015 Ланус 1:1 Индепендьенте Примера
- 20.08.2015 Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Аргентины
- 18.11.2014 Индепендьенте 4:1 Ланус Примера
- 12.05.2013 Ланус 0:0 Индепендьенте Примера
- 06.11.2012 Индепендьенте 0:2 Ланус Примера
- 20.02.2012 Индепендьенте 0:1 Ланус Примера А
- 17.08.2011 Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А
- 07.06.2011 Индепендьенте 1:2 Ланус Примера А
- 06.12.2010 Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А
- 16.05.2010 Индепендьенте 1:0 Ланус Примера А
- 13.12.2009 Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А
- 06.04.2009 Ланус 5:1 Индепендьенте Примера А
- 28.09.2008 Индепендьенте 0:2 Ланус Примера А
- 10.02.2008 Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Дефенса и Хустисия
|12
|7
|5
|0
|16 - 8
|26
|4.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|5.
|Индепендьенте
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|6
|3
|4
|14 - 13
|21
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|10.
|Альдосиви
|13
|6
|1
|6
|11 - 13
|19
|11.
|Тальерес Кордоба
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|12.
|Банфилд
|13
|4
|6
|3
|12 - 11
|18
|13.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|16.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|2
|7
|8 - 15
|14
|18.
|Тигре
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|19.
|Сан-Мартин Тукуман
|13
|2
|7
|4
|10 - 16
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|3
|3
|7
|10 - 12
|12
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|23.
|Бельграно
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|24.
|Ланус
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|25.
|Патронато де Парана
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|1
|3
|8
|3 - 13
|6
Второй тайм
90'
Tomas Belmonte получил желтую карточку от судьи
90'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Nicolas Thaller получил желтую карточку от судьи
85'
Ланус делает замену. Ди Пласидо Леонель уходит с поля, а Nicolas Thaller выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Gaston Lodico бьет в цель!
75'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
67'
Ланус делает замену. Рибас Себастьян уходит с поля, а Pedro De la Vega выходит на его замену.
64'
Индепендьенте делает замену. Доминго Николас уходит с поля, а Сильва Франсиско выходит на его замену.
63'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Ezequiel Cerutti выходит на его замену.
63'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
56'
Гайбор Фернандо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Gabriel Carrasco получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить