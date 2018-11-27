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Ланус
1:0
Конец матча
Индепендьенте
0'
38' Желтая карточка
Gabriel Carrasco
56' Желтая карточка
Гайбор Фернандо
1:0
80' Гол
Gaston Lodico
90' Желтая карточка
Nicolas Thaller
90' Желтая карточка
Эрнандес Пабло II
90' Желтая карточка
Tomas Belmonte
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Tomas Belmonte получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Nicolas Thaller получил желтую карточку от судьи
85'
Ланус делает замену. Ди Пласидо Леонель уходит с поля, а Nicolas Thaller выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Gaston Lodico бьет в цель!
75'
Ланус делает замену. Marcelino Moreno уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
67'
Ланус делает замену. Рибас Себастьян уходит с поля, а Pedro De la Vega выходит на его замену.
64'
Индепендьенте делает замену. Доминго Николас уходит с поля, а Сильва Франсиско выходит на его замену.
63'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Ezequiel Cerutti выходит на его замену.
63'
Индепендьенте делает замену. Гайбор Фернандо уходит с поля, а Martin Nicolas Benitez выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Гайбор Фернандо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Gabriel Carrasco получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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