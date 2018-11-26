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Дефенса и Хустисия
1:0
Второй тайм: 51'
Тигре
0'
1:0
5' Гол
Matias Rojas II
32' Желтая карточка
Гонсалес Федерико
51'
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Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Гонсалес Федерико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Matias Rojas бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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