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1:0
Второй тайм: 51'
1:0
5' ГолMatias Rojas II
32' Желтая карточкаГонсалес Федерико
|
5'
1:0
Состав команд
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
Дефенса и Хустисия 3-5-2
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 33 Rafael Delgado Защитник
- 12 Ciro Rius Полузащитник
- 8 Domingo Blanco Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 26 Matias Rojas II Полузащитник
- 7 Gaston Togni Полузащитник
- 31 Ignacio Aliseda Нападающий
- 29 Nicolas Fernandez I Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Nicolas Avellaneda Вратарь
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 19 Nicolas Tripicchio Защитник
- 15 Lucas Villarruel Полузащитник
- 32 Mauricio Tevez Полузащитник
- 30 Ignacio Huguenet
- 34 Ricardo Ezequiel Ramirez
Тигре 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 8 Гальмарини Мартин Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 3 Nestor Moiraghi Защитник
- 29 Diego Sosa Защитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 11 Diego Morales Полузащитник
- 14 Монтильо Вальтер Полузащитник
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 15 Кавальяро Хуан Полузащитник
- 2 Ezequiel Rodriguez Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 34 Marco Wolff
- 19 Diego Vera II
- 17 Matias Acuna II
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 19.11.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 13.11.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия С
- 06.11.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд С
- 02.11.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Хуниор КС
- 30.10.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 26.10.2018 Хуниор 2:0 Дефенса и Хустисия КС
- 20.10.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба С
- 02.10.2018 Годой Крус 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 01.08.2018 Эль Насьональ 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 19.07.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Эль Насьональ КС
- 18.05.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Митре К
- 12.05.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Арсенал Саранди С
Тигре (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 12.11.2018 Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 04.11.2018 Бока Хуниорс 4:1 Тигре С
- 27.10.2018 Тигре 1:1 Ланус С
- 21.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре С
- 09.10.2018 Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.09.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Тигре С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 25.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 05.08.2018 Сентраль Кордоба 2:0 Тигре К
- 20.07.2018 Тигре 1:0 Гильермо Браун К
- 13.05.2018 Годой Крус 2:0 Тигре С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 01.05.2018 Олимпо 1:5 Тигре С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Тигре: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия Суперлига
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи. Клубы
- 28.05.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Тигре Примера
- 04.02.2017 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи. Клубы
- 21.02.2016 Тигре 0:2 Дефенса и Хустисия Примера
- 31.03.2015 Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 28.09.2014 Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия Примера
- 30.11.2011 Тигре 4:2 Дефенса и Хустисия Кубок Аргентины
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|12
|7
|5
|0
|15 - 7
|26
|4.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|6
|3
|4
|14 - 13
|21
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|10.
|Альдосиви
|13
|6
|1
|6
|11 - 13
|19
|11.
|Тальерес Кордоба
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|12.
|Банфилд
|13
|4
|6
|3
|12 - 11
|18
|13.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|16.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|2
|7
|8 - 15
|14
|18.
|Тигре
|0:1
|13
|3
|5
|5
|13 - 20
|14
|19.
|Сан-Мартин Тукуман
|13
|2
|7
|4
|10 - 16
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|3
|3
|7
|10 - 12
|12
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|23.
|Бельграно
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|24.
|Патронато де Парана
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|1
|3
|8
|3 - 13
|6
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Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Гонсалес Федерико получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Matias Rojas бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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