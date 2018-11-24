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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:3
Конец матча
1:0
13' ПенальтиLeonardo Sequeira
25' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
1:1
32' ГолBruno Bianchi
35' Желтая карточкаАберо Виллиан
37' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
1:2
58' ГолLeandro Diaz III
82' Желтая карточкаJonathan Cabral
1:3
83' ГолLuis Miguel Rodriguez
|
13'
1:0
25'
32'
1:1
35'
58'
1:2
82'
83'
1:3
Состав команд
Бельграно 4-5-1
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 2 Hernan Menose Защитник
- 6 Matias German Nani Защитник
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 22 Gabriel Alanis Полузащитник
- 17 Juan Brunetta Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Miguel Angel Martinez Защитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 19 Martin Rivero Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Нападающий
- 7 Fabricio Brener
- 1 Lucas Acosta II
Атлетико Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 1 Cristian David Lucchetti Вратарь
- 20 Сан Роман Хосе Защитник
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 16 Аберо Виллиан Защитник
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 9 Leandro Diaz III Нападающий
- 12 Javier Fabian Toledo Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 23 Pier Barrios Защитник
- 22 Ricardo Noir Полузащитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 18 Mauro Matos Нападающий
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 11.11.2018 Индепендьенте 2:1 Бельграно С
- 03.11.2018 Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 28.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно С
- 23.10.2018 Бельграно 1:1 Банфилд С
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Бельграно 0:1 Уракан С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 18.11.2018 Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман С
- 10.11.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль С
- 03.11.2018 Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман С
- 29.10.2018 Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте С
- 21.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман С
- 07.10.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Ланус С
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 23.09.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Атлетико Тукуман С
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Тигре С
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 29.08.2018 Атлетико Насьональ 1:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Насьональ КЛ
- 04.08.2018 Уракан 0:2 Атлетико Тукуман К
- 22.07.2018 Атлетико Тукуман 1:0 Тристан Суарес К
- 18.05.2018 Либертад 0:0 Атлетико Тукуман КЛ
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно Суперлига
- 27.11.2016 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно Примера
- 08.05.2016 Атлетико Тукуман 2:1 Бельграно Примера
- 25.04.2016 Бельграно 0:0 Атлетико Тукуман Примера
- 03.05.2011 Бельграно 2:0 Атлетико Тукуман Националь Б
- 24.10.2010 Атлетико Тукуман 2:0 Бельграно Националь Б
- 31.03.2009 Атлетико Тукуман 3:1 Бельграно Националь Б
- 20.09.2008 Бельграно 0:2 Атлетико Тукуман Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|6
|5
|0
|14 - 7
|23
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|10.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|13
|5
|3
|5
|11 - 9
|18
|11.
|Банфилд
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|12.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|13.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|1:0
|12
|4
|3
|5
|9 - 13
|15
|16.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|2
|7
|8 - 15
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|20.
|Сан-Мартин Тукуман
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|23.
|Бельграно
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|24.
|Патронато де Парана
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|12
|1
|3
|8
|3 - 12
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
82'
Yonathan Cabral получил желтую карточку от судьи
80'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Fabricio Brener выходит на его замену.
79'
Атлетико Тукуман делает замену. Хавьер Фабиан Толедо уходит с поля, а Матос Мауро выходит на его замену.
67'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а Луис Мигел Родригес выходит на его замену.
65'
Бельграно делает замену. Себастьян Луна уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
62'
Атлетико Тукуман делает замену. David Barbona уходит с поля, а Мерсьер Хуан выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
54'
Бельграно делает замену. Juan Brunetta уходит с поля, а Adrian Balboa выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
35'
Аберо Виллиан получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Бруно Бьянки бьет в цель!
25'
Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Leonardo Sequeira из команды Бельграно забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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