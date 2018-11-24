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Бельграно
1:3
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
13' Пенальти
Leonardo Sequeira
25' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
1:1
32' Гол
Bruno Bianchi
35' Желтая карточка
Аберо Виллиан
37' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
1:2
58' Гол
Leandro Diaz III
82' Желтая карточка
Jonathan Cabral
1:3
83' Гол
Luis Miguel Rodriguez
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Yonathan Cabral получил желтую карточку от судьи
80'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Fabricio Brener выходит на его замену.
79'
Атлетико Тукуман делает замену. Хавьер Фабиан Толедо уходит с поля, а Матос Мауро выходит на его замену.
67'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а Луис Мигел Родригес выходит на его замену.
65'
Бельграно делает замену. Себастьян Луна уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
62'
Атлетико Тукуман делает замену. David Barbona уходит с поля, а Мерсьер Хуан выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
54'
Бельграно делает замену. Juan Brunetta уходит с поля, а Adrian Balboa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Tomas Ezequiel Guidara получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Аберо Виллиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Бруно Бьянки бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Leonardo Sequeira из команды Бельграно забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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