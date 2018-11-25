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Альдосиви
1:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Биттоло Мариано
43' Желтая карточка
Hector Fertoli
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Hector Fertoli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Биттоло Мариано уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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