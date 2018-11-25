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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Перерыв
1:0
32' Гол в свои воротаБиттоло Мариано
43' Желтая карточкаHector Fertoli
|
32'
1:0
43'
Состав команд
Альдосиви 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 21 Emanuel Iniguez Защитник
- 32 Emiliano Amor Защитник
- 6 Галеано Леонель Защитник
- 23 Lucas Villalba Защитник
- 29 Federico Gino Полузащитник
- 5 Dardo Federico Miloc Полузащитник
- 8 Juan Daniel Galeano Полузащитник
- 10 Matias Pisano Нападающий
- 11 Cristian Chavez I Нападающий
- 18 Javier Iritier Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Walter Fabian Assmann Вратарь
- 2 Jefferson Mena Защитник
- 25 Nahuel Yeri Защитник
- 28 Ivan Colman Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 19 Facundo Andres Castillon Нападающий
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 35 Facundo Nadalin Защитник
- 13 Teodoro Paredes Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 28 Биттоло Мариано Защитник
- 31 Jeronimo Cacciabue Полузащитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 27 Julian Marcioni Полузащитник
- 33 Формика Мауро Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Nelson Martin Ibanez Вратарь
- 4 Пирис Иван Защитник
- 8 Braian Rivero Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 9 Francisco Fydriszewski Нападающий
- 30 Корреа Жозе
- 29 Stefano Callegari
Предыдущие игры
Альдосиви (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 10.11.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви С
- 03.11.2018 Альдосиви 1:4 Банфилд С
- 27.10.2018 Ривер Плейт 1:0 Альдосиви С
- 20.10.2018 Годой Крус 2:0 Альдосиви С
- 06.10.2018 Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 02.10.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 20.07.2018 Олимпо 1:1 Альдосиви К
- 05.05.2018 Альдосиви 3:1 Альмагро ПБН
- 30.04.2018 Альдосиви 2:0 Эстудиантес Сан-Луис ПБ
- 23.04.2018 Депортиво Риестра 1:0 Альдосиви ПБ
- 14.04.2018 Альдосиви 1:1 Лос-Андес ПБ
- 08.04.2018 Химнасия Хухуй 1:2 Альдосиви ПБ
- 03.04.2018 Альдосиви 1:0 Вилья Дальмине ПБ
- 25.03.2018 Сармиенто 1:0 Альдосиви ПБ
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 13.11.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия С
- 04.11.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.11.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль К
- 30.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 25.10.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 21.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре С
- 09.10.2018 Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 22.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Дефенсорес Юнидос К
- 19.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Депортиво Ринкон К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|6
|5
|0
|14 - 7
|23
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|6
|3
|4
|14 - 13
|21
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|10.
|Альдосиви
|1:0
|13
|6
|1
|6
|11 - 13
|19
|11.
|Тальерес Кордоба
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|12.
|Банфилд
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|13.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|16.
|Колон
|0:0
|13
|3
|6
|4
|13 - 16
|15
|17.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|2
|7
|8 - 15
|14
|19.
|Сан-Мартин Тукуман
|0:0
|13
|2
|7
|4
|10 - 16
|13
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|13
|3
|3
|7
|10 - 12
|12
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|23.
|Бельграно
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|24.
|Патронато де Парана
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|1
|3
|8
|3 - 13
|6
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Hector Fertoli получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Биттоло Мариано уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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