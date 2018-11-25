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Унион Санта-Фе
0:1
Перерыв
Велес Сарсфилд
0'
0:1
12' Гол
Nicolas Dominguez
18' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Nicolas Dominguez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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