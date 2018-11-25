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0:1
Перерыв
0:1
12' ГолNicolas Dominguez
18' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
|
12'
0:1
Состав команд
28
Yeimar
Gomez
14
Bruno
Pitton
11
Diego
Zabala
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 4 Damian Alberto Martinez Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 14 Bruno Pitton Защитник
- 11 Diego Zabala Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 7 Фрагапане Франко Полузащитник
- 12 Nicolas Andereggen Нападающий
- 27 Franco Soldano Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Santiago Zurbriggen Защитник
- 3 Корвалан Клаудио Защитник
- 9 Андрада Федерико Нападающий
- 22 Franco Troyansky Нападающий
- 34 Marcos Peano
- 10 Rodrigo Gomez III
- 18 Braian Alvarez
Велес Сарсфилд 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lucas Hoyos Вратарь
- 4 Hernan De La Fuente Защитник
- 6 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 30 Gaston Gimenez Полузащитник
- 23 Thiago Almada Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 11 Jonathan Ramis Нападающий
- 26 Варгас Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 9 Rodrigo Javier Salinas Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 32 Luca Orellano
- 14 Cristian Nunez
- 27 Pablo Galdames II
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 03.11.2018 Унион Санта-Фе 2:2 Патронато де Парана С
- 28.10.2018 Унион Санта-Фе 0:3 Годой Крус С
- 21.10.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе С
- 07.10.2018 Росарио Сентраль 0:4 Унион Санта-Фе С
- 30.09.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 25.09.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе С
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 10.09.2018 Сармьенто Ресистенсия 2:1 Унион Санта-Фе К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 28.08.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо С
- 20.08.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 17.05.2018 Унион Санта-Фе 2:0 Хувентуд Унида К
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 22.04.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 13.11.2018 Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо С
- 06.11.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд С
- 28.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно С
- 20.10.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 06.10.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Велес Сарсфилд С
- 02.10.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.07.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Сентраль Кордоба К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 05.05.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Велес Сарсфилд С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Велес Сарсфилд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 07.11.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Унион Санта-Фе Суперлига
- 23.04.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе Примера
- 30.03.2015 Унион Санта-Фе 1:0 Велес Сарсфилд Примера
- 16.06.2013 Унион Санта-Фе 1:1 Велес Сарсфилд Примера
- 03.12.2012 Велес Сарсфилд 2:0 Унион Санта-Фе Примера
- 17.03.2012 Унион Санта-Фе 3:3 Велес Сарсфилд Примера А
- 12.09.2011 Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|6
|5
|0
|14 - 7
|23
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|10.
|Тальерес Кордоба
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|11.
|Банфилд
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|12.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|13.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|16.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|2
|7
|8 - 15
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|20.
|Сан-Мартин Тукуман
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|23.
|Бельграно
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|24.
|Патронато де Парана
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|1
|3
|8
|3 - 13
|6
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Nicolas Dominguez бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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