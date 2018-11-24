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0:1
Первый тайм: 29'
0:1
10' ГолJunior Arias
20' Желтая карточкаМонтеро Фаусто
|
10'
0:1
20'
Состав команд
13
Enzo
Ybanez
16
Gaston
Veron
Аргентинос Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 13 Enzo Ybanez Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 7 Facundo Barboza Полузащитник
- 27 Francisco Ilarregui Нападающий
- 16 Gaston Veron Нападающий
- 9 Бенитес Оскар Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 26 Matias Romero Полузащитник
- 25 Бобадилья Рауль Нападающий
- 6 Nehuen Perez
- 10 Alexis Mac Allister
- 1 Federico Lanzillota
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Эррера Гидо Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 6 Комар Хуан Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 30 Facundo Medina Защитник
- 8 Кубас Адриан Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 9 Junior Arias Нападающий
- 10 Gonzalo Maroni Нападающий
- 7 Nahuel Lautaro Bustos Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 21 Joel Sonora Полузащитник
- 32 Tomas Pochettino Полузащитник
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- 24 Marcos Arturia
- 14 Nahuel Tenaglia
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 12.11.2018 Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 04.11.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте С
- 30.10.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.10.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе С
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 23.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 09.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Темперлей К
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 09.05.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Чивилькой К
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 10.11.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви С
- 04.11.2018 Сан-Лоренсо 0:1 Тальерес Кордоба С
- 28.10.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 20.10.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба С
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Патронато де Парана 2:1 Тальерес Кордоба С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 01.09.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 01.08.2018 Тальерес Кордоба 2:1 Мидленд К
- 12.05.2018 Олимпо 2:2 Тальерес Кордоба С
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Уракан
|11
|7
|2
|2
|16 - 9
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|6
|5
|0
|14 - 7
|23
|5.
|Индепендьенте
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|5
|4
|2
|13 - 9
|19
|8.
|Годой Крус
|12
|6
|1
|5
|12 - 9
|19
|9.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|10.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|13
|5
|3
|5
|11 - 9
|18
|11.
|Банфилд
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|12.
|Ривер Плейт
|10
|4
|4
|2
|13 - 5
|16
|13.
|Альдосиви
|12
|5
|1
|6
|10 - 13
|16
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|15.
|Росарио Сентраль
|1:0
|12
|4
|3
|5
|9 - 13
|15
|16.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Тигре
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|2
|7
|8 - 15
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|20.
|Сан-Мартин Тукуман
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 17
|11
|23.
|Бельграно
|13
|2
|5
|6
|8 - 15
|11
|24.
|Патронато де Парана
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|25.
|Ланус
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|26.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|12
|1
|3
|8
|3 - 12
|6
Первый тайм
20'
Монтеро Фаусто получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Junior Arias бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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