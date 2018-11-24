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Аргентинос Хуниорс
0:1
Первый тайм: 29'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
10' Гол
Junior Arias
20' Желтая карточка
Монтеро Фаусто
29'
Первый тайм
Желтая карточка
20'
Монтеро Фаусто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Junior Arias бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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