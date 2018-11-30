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Стадион:
Аделаида Юнайтед
2:0
Второй тайм: 57'
Брисбен Роар
0'
1' Желтая карточка
Daniel Bowles
35' Желтая карточка
Таггарт Адам
1:0
43' Гол
Халлоран Бен
2:0
49' Гол
Халлоран Бен
57'
Второй тайм
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Халлоран Бен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Халлоран Бен бьет в цель!
36'
Брисбен Роар делает замену. Таггарт Адам уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
Желтая карточка
35'
Таггарт Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
1'
Daniel Bowles получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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