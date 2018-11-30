Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
3:0
Второй тайм: 50'
1:0
6' ГолОмарссон Элиас
2:0
8' ГолКолвейк Райан
23' Желтая карточкаТаннан Уссама
26' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
3:0
26' ПенальтиБрюинс Луиджи
26' Желтая карточкаКлейбер Шон
Второй тайм
50'
49'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Густафссон Симон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
49'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Летсерт Тимо
48'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Выглядело как неплохой момент. Денис Махмудов из команды Эксельсиор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Эксельсиор начинает контратаку
47'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
47'
Ауде Котте Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Венема Ник
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
44'
44'
Судья сигнализирует, что Ауде Котте Томас из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
44'
43'
Шанс! Схаутен Йерди из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
43'
Эмануэльсон Урби ошибается в защите.
42'
42'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
42'
42'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
42'
Судья свистит. Колвейк Райан атаковал сзади соперника. Это Густафссон Симон заработал своей команде штрафной
41'
41'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
Утрехт начинает контратаку
40'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Денис Махмудов из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
39'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
39'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
37'
37'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
36'
35'
35'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Керк Гирано из команды Утрехт.
34'
Мессауд Али из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
34'
Эксельсиор начинает контратаку
34'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
33'
Ван дер Марел Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
33'
33'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
33'
Таннан Уссама из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
32'
Клейбер Шон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Керк Гирано из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
30'
30'
ШАНС! Ван дер Марел Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
30'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
29'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
29'
28'
28'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
26'
Рефери не любит споров - именно за это Клейбер Шон сейчас получил желтую
26'
Г О О О О Л - Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор забивает с точки!
26'
Ван дер Марел Марк получил желтую карточку от судьи
26'
ПЕНАЛЬТИ - Ван дер Марел Марк из команды Утрехт привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фортеш Джеффри.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Денис Махмудов из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
25'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Глупую желтую получил Таннан Уссама за то, что отбил ногой мяч после свистка
23'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
23'
23'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор.
23'
Опасность предотвращена - Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор вступил в отбор удачно
23'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
22'
Отличный пас сделал Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
21'
Густафссон Симон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Хорошую попытку сделал Денис Махмудов. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
20'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
19'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
19'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Утрехт начинает контратаку
17'
17'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
16'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Эмануэльсон Урби пробует нанести удар издали, но Стивенс Сонни держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Так близко к голу! Летсерт Тимо имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Стивенс Сонни!
15'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой справа.
14'
Густафссон Симон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
14'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
13'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
13'
Шанс! Ван дер Марел Марк из команды Утрехт пробил головой, но мимо
13'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
12'
Керк Гирано из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
11'
Ван Оверем Йорис разрезает оборону соперника отличным пасом
11'
Судья сигнализирует, что Денис Махмудов из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
10'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
8'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Колвейк Райан изменил счет на табло!
8'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
8'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
8'
8'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Мессауд Али нанес удар в каркас ворот!
8'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Схаутен Йерди сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас изменил счет на табло!
6'
Схаутен Йерди нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
6'
5'
5'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
4'
4'
ШАНС! Таннан Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Стивенс Сонни из команды Эксельсиор сделал отличный сейв!
4'
Ван де Стрек Сандер имел все шансы забить, но Стивенс Сонни сделал отличный сейв!
3'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
3'
2'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Опасность предотвращена - Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор вступил в отбор удачно
2'
1'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Утрехт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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