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PariMatch
Стадион:
Эксельсиор
3:0
Второй тайм: 50'
Утрехт
0'
1:0
6' Гол
Омарссон Элиас
2:0
8' Гол
Колвейк Райан
23' Желтая карточка
Таннан Уссама
26' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
3:0
26' Пенальти
Брюинс Луиджи
26' Желтая карточка
Клейбер Шон
50'
Второй тайм
50'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
49'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает пас партнеру.
49'
Густафссон Симон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Летсерт Тимо
48'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Выглядело как неплохой момент. Денис Махмудов из команды Эксельсиор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Эксельсиор начинает контратаку
47'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
47'
Ауде Котте Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
47'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает пас партнеру.
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Венема Ник
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Эксельсиор контролирует мяч.
44'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Ауде Котте Томас из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
44'
Удар от ворот произведет Утрехт
43'
Шанс! Схаутен Йерди из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
43'
Эмануэльсон Урби ошибается в защите.
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Колвейк Райан атаковал сзади соперника. Это Густафссон Симон заработал своей команде штрафной
41'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
Утрехт начинает контратаку
40'
Мессауд Али из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Денис Махмудов из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
39'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
39'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Эксельсиор контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
37'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
36'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Керк Гирано из команды Утрехт.
34'
Мессауд Али из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
34'
Эксельсиор начинает контратаку
34'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
33'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
33'
Ван дер Марел Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает пас партнеру.
33'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
33'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
33'
Таннан Уссама из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
32'
Клейбер Шон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Керк Гирано из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Эксельсиор контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
30'
ШАНС! Ван дер Марел Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
30'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
29'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Густафссон Симон оказался на газоне.
29'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
28'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
Желтая карточка
26'
Рефери не любит споров - именно за это Клейбер Шон сейчас получил желтую
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор забивает с точки!
Желтая карточка
26'
Ван дер Марел Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
ПЕНАЛЬТИ - Ван дер Марел Марк из команды Утрехт привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фортеш Джеффри.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Денис Махмудов из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
25'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
23'
Глупую желтую получил Таннан Уссама за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
23'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор.
23'
Опасность предотвращена - Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор вступил в отбор удачно
23'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
22'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Отличный пас сделал Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
21'
Густафссон Симон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Хорошую попытку сделал Денис Махмудов. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Удар от ворот произведет Утрехт
20'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
19'
Колвейк Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
19'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
19'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
18'
Утрехт начинает контратаку
17'
Эксельсиор контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
16'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Эмануэльсон Урби пробует нанести удар издали, но Стивенс Сонни держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Так близко к голу! Летсерт Тимо имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Стивенс Сонни!
Угловой
15'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой справа.
14'
Густафссон Симон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
14'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает пас партнеру.
14'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
13'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Утрехт
13'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
13'
Шанс! Ван дер Марел Марк из команды Утрехт пробил головой, но мимо
Угловой
13'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
12'
Керк Гирано из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
11'
Ван Оверем Йорис разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Денис Махмудов из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
8'
Брюинс Луиджи сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Колвейк Райан изменил счет на табло!
8'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
8'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
8'
Удар от ворот произведет Утрехт
8'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Мессауд Али нанес удар в каркас ворот!
8'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Схаутен Йерди сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас изменил счет на табло!
6'
Схаутен Йерди нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
6'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
4'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
4'
ШАНС! Таннан Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Стивенс Сонни из команды Эксельсиор сделал отличный сейв!
4'
Ван де Стрек Сандер имел все шансы забить, но Стивенс Сонни сделал отличный сейв!
3'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
3'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
2'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Опасность предотвращена - Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор вступил в отбор удачно
2'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Офсайд
1'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
1'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Утрехт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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