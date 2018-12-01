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PariMatch
Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:1
Перерыв
Сидней
0'
1:0
16' Гол
Саймон Мэтт
1:1
42' Пенальти
Ле Фондре Адам
45' Желтая карточка
Antony Golec
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Энтони Голец получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Ле Фондре Адам из команды Сидней забивает с точки!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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