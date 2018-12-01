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PariMatch
Стадион:
Мельбурн Виктори
3:0
Второй тайм: 67'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
7' Желтая карточка
Tarek Elrich
1:0
11' Гол
Хонда Кейсуке
21' Желтая карточка
Анселл Николас
2:0
31' Гол
Рауль Баэна
3:0
39' Пенальти
Барбарусес Костас
67'
Второй тайм
49'
Мельбурн Виктори делает замену. Рауль Баэна уходит с поля, а Броксхэм Ли выходит на его замену.
46'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Bruce Kamau уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Токич Марк выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Рауль Баэна бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Анселл Николас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Хонда Кейсуке бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Тарек Елрич получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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