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Стадион:
Нитра
1:0
Конец матча
Сеница
0'
1:0
17' Гол
Matus Kunik
61' Желтая карточка
Вестеницки Томаш
78' Желтая карточка
Jean Deretti
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нитра делает замену. Marian Chobot уходит с поля, а Martin Macho выходит на его замену.
87'
Сеница делает замену. Frank Castaneda уходит с поля, а Отрисал Эрик выходит на его замену.
82'
Сеница делает замену. Марко Тесия уходит с поля, а Naren Solano выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Jean Deretti получил желтую карточку от судьи
72'
Нитра делает замену. Вестеницки Томаш уходит с поля, а Dominik Gulas выходит на его замену.
66'
Сеница делает замену. Desire Segbe Azankpo уходит с поля, а Richard Celis выходит на его замену.
65'
Нитра делает замену. Милош Симончич уходит с поля, а Маховец Ярослав выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Вестеницки Томаш получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
17'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Matus Kunik бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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