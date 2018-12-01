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Стадион:
Земплин
3:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
45' Гол
Matus Vojtko
56' Желтая карточка
Рихтарех Давид
2:0
60' Пенальти
Peter Kolesar
80' Желтая карточка
Sadam Sulley
3:0
84' Гол
Навотка Томаш
86' Желтая карточка
Пражновски Оливер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Пражновски Оливер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Навотка Томаш бьет в цель!
80'
Земплин Михаловце делает замену. Диарра Шейк III уходит с поля, а Грич Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Sadam Sulley получил желтую карточку от судьи
72'
Земплин Михаловце делает замену. Блажей Вашчак уходит с поля, а Sadam Sulley выходит на его замену.
62'
Злате Моравце делает замену. Рихтарех Давид уходит с поля, а Касадо Хосе выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Peter Kolesar из команды Земплин Михаловце забивает с точки!
Желтая карточка
56'
Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
46'
Злате Моравце делает замену. Jakub Svec уходит с поля, а Ургела выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Matus Vojtko бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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