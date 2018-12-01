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Winline
Стадион:
Тренчин
0:1
Первый тайм: 12'
Слован Братислава
0'
0:1
7' Гол
Шпорар Андраж
12'
Первый тайм
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Шпорар Андраж бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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