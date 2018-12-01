  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Подбрезова
1:1
Конец матча
Середь
0'
1:0
12' Гол
Michal Obrocnik
15' Желтая карточка
Michal Obrocnik
1:1
17' Гол
Lubomir Ulrich
25' Желтая карточка
David Lesko
45' Желтая карточка
Гучко Томаш
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
77'
Подбрезова делает замену. Матуш Микуш уходит с поля, а Daniel Magda выходит на его замену.
75'
Серед делает замену. Любомир Улрих уходит с поля, а Martin Meciar выходит на его замену.
66'
Серед делает замену. Filip Pankarican уходит с поля, а Rudolf Bilas выходит на его замену.
59'
Серед делает замену. Robert Richnak уходит с поля, а Chris Marlon Ondong Mba выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гучко Томаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Давид Леско получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Любомир Улрих бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Michal Obrocnik получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Michal Obrocnik бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Германия: Региональная лига. Бавария
Дания: Суперлига Дании
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация