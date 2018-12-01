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Winline
Стадион:
ЛАСК
2:2
Второй тайм: 60'
Хартберг
0'
9' Желтая карточка
Siegfred Rasswalder
15' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
16' Желтая карточка
Peter Michorl
1:0
22' Гол
Dominik Frieser
25' Желтая карточка
Thomas Rotter
30' Желтая карточка
Холланд Джеймс
1:1
32' Гол
Christian Ilic
2:1
40' Гол
Dominik Frieser
2:2
44' Гол
Florian Flecker
60'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Florian Flecker бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Christian Ilic бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Thomas Rotter получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Peter Michorl получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Шуберт Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Зигфрид Рассвальдер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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