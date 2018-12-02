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Winline
Стадион:
Ваккер Инсбрук
0:0
Первый тайм: 38'
Рапид Вена
0'
19' Желтая карточка
Bryan Henning
38'
Первый тайм
Желтая карточка
19'
Bryan Henning получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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