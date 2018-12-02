Стадион: Merkur-Arena
1:0
Перерыв
1:0
45' ГолЭже Эмека
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Эже Эмека бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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