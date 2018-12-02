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Winline
Стадион:
Ред Булл Зальцбург
1:0
Первый тайм: 37'
Альтах
0'
1:0
18' Гол
Минамино Такуми
37'
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Первый тайм
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Минамино Такуми бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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