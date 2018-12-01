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Winline
Стадион:
Маттерсбург
1:1
Второй тайм: 61'
Адмира
0'
42' Желтая карточка
Nedejko Malic
42' Желтая карточка
Кустер Маркус
0:1
43' Пенальти
Цвиршиц Штефан
1:1
53' Гол
Квасина Марко
61'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Квасина Марко бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Маттерсбург делает замену. Бетанкор Хефте уходит с поля, а Квасина Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Цвиршиц Штефан из команды Адмира забивает с точки!
Желтая карточка
42'
Кустер Маркус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Неделько Малич получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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