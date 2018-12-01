Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
0:0
Первый тайм: 44'
29' Желтая карточкаМайер Арне
38' Желтая карточкаЗельке Дейви
Первый тайм
43'
43'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
42'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
41'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Зельке Дейви мяч отрикошетил от ворот
41'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
Какой промах! Ибишевич Ведад имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
40'
Зельке Дейви из команды Герта увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
40'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
39'
38'
Зельке Дейви совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
38'
Зельке Дейви из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Альборнос Миико заработал фол
37'
37'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
35'
Калу Саломон из команды Герта играет слишком грубо. Альборнос Миико оказался на газоне.
35'
Фуллкруг Никлас нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
34'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
34'
34'
33'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
33'
32'
32'
32'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Леки Мэттью из команды Герта делает пас партнеру.
30'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Майер Арне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
29'
Безумный фол. Майер Арне грубо играет против соперника. Пострадал Бакалорц Марвин
28'
28'
27'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Лустенбергер Фабиан пострадал.
26'
26'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Эссер Михаэль не дал случится голу! Калу Саломон должен был забивать, но Эссер Михаэль сделал отличный сейв
25'
Лазаро Валентино из команды Герта увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
Плохо сыграл Элез Йосип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Зельке Дейви из команды Герта отправил кросс в штрафную...
25'
Зельке Дейви нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
24'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
23'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Уолас Соуза наказан за толчок Зельке Дейви
22'
22'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
21'
Судья сигнализирует, что Уолас Соуза из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Леки Мэттью
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
20'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Корб Юлиан наказан за толчок Калу Саломон
19'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Груйич Марко наказан за толчок Фуллкруг Никлас
18'
Удар от ворот произведет Герта
18'
ШАНС! Фуллкруг Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
17'
Отличные скиллы показывает Florent Muslija, обводя своих соперников
17'
17'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 забрасывает мяч в штрафную.
16'
16'
Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
15'
Соперник делает почти голевой пас, но Ярстейн Руне из команды Герта начеку и спасает ситуацию.
15'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Фуллкруг Никлас задерживает мяч рукой
13'
Леки Мэттью из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
12'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бакалорц Марвин задерживает мяч рукой
12'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Florent Muslija из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
9'
Груйич Марко нанес удар чуть мимо. Близко!
9'
Отличные скиллы показывает Груйич Марко, обводя своих соперников
8'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
7'
Судья сигнализирует, что Майна Линтон из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Груйич Марко
7'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Вуд Бобби
6'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
6'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
4'
Торунарига Джордан наказан за толчок Фуллкруг Никлас
4'
3'
3'
3'
3'
Ибишевич Ведад из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
3'
2'
Альборнос Миико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
1'
Леки Мэттью из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Майер Арне из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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