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Winline
Стадион:
РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 16'
Боруссия М
0'
1:0
3' Гол
Вернер Тимо
16'
Первый тайм
16'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Брума Арминду из команды Лейпциг отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Удар от ворот произведет Боруссия М
14'
Как он промахнулся? Клостерманн Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
14'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Опасность предотвращена - Эльведи Нико из команды Боруссия М вступил в отбор удачно
13'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
12'
Нойхаус Флориан пробует нанести удар издали, но Гулач Петер держит все под контролем
12'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
11'
Удар от ворот произведет Лейпциг
11'
Закария Денис не смог попасть в створ ударом издали
11'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
11'
Конате Ибраима из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
10'
Юпамекано Део из команды Лейпциг делает пас партнеру.
10'
Конате Ибраима из команды Лейпциг делает передачу одноклубнику.
Угловой
10'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой слева.
9'
Опасность предотвращена - Эльведи Нико из команды Боруссия М вступил в отбор удачно
9'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
9'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Удар от ворот произведет Лейпциг
Офсайд
7'
Кампль Кевин из команды Лейпциг в офсайде
Офсайд
6'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
4'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
3'
Забитцер Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!
3'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вернер Тимо и Забитцер Марсель из команды Лейпциг.
2'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лейпциг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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