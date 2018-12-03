Стадион: Max-Morlock-Stadion
21' Желтая карточкаКубо Юя
23' Желтая карточкаПетрак Ондржей
0:1
30' ГолХавец Кай
42' Желтая карточкаКор Доминик
1:1
56' ГолМарграйттер Георг
82' Желтая карточкаМюль Лукас
90' Желтая карточкаДрагович Александр
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
94'
Рефери не любит споров - именно за это Драгович Александр сейчас получил желтую
93'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
93'
92'
92'
Судья сигнализирует, что Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
91'
91'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Эррас Патрик из команды Нюрнберг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
90'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Эррас Патрик пострадал.
90'
90'
Байер Л остается без одного игрока, потому что Беллараби Карим уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
88'
Годен Кевин из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Зреляк Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Судья сигнализирует, что Беллараби Карим из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
87'
Хавец Кай из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Бредлов Фабиан пострадал.
86'
86'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Плохо сыграл Марграйттер Георг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
86'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Беллараби Карим из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
86'
Байер Л начинает контратаку
86'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Едвай Тин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
84'
84'
Хавец Кай не смог попасть в створ ударом издали
84'
83'
Бейли Леон пробил со штрафного прямо в стенку
83'
Мюль Лукас получил желтую карточку от судьи
82'
Мюль Лукас наказан за толчок Фолланд Кевин
82'
Фолланд Кевин из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Байер Л начинает контратаку
81'
Ляйбольд Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
81'
81'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
80'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
80'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Хавец Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
79'
Мюль Лукас наказан за толчок Фолланд Кевин
78'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Бендер Ларс оказался на газоне.
78'
77'
77'
76'
76'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Исхак Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
75'
Фолланд Кевин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
75'
74'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Мюль Лукас из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
73'
73'
73'
73'
Фолланд Кевин из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
72'
72'
71'
71'
71'
71'
Хавец Кай задерживает мяч рукой
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
70'
70'
69'
Бейли Леон из команды Байер Л делает неудачный навес.
69'
69'
Мисиджан Вирджил наказан за толчок Бендер Ларс
68'
68'
68'
67'
67'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
67'
После дальнего удара, который нанес Венделл Боргес мяч отбит вратарем
66'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
66'
66'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Бейли Леон
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Кор Доминик пробует нанести удар издали, но Бредлов Фабиан держит все под контролем
65'
64'
Кор Доминик задерживает мяч рукой
63'
Мюль Лукас наказан за толчок Хавец Кай
63'
63'
ШАНС! Брандт Юлиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
61'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
60'
60'
Кор Доминик из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
59'
58'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Зреляк Адам
58'
Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
57'
Г О О О О Л - Марграйттер Георг забивает!
57'
Плохо сыграл Венделл Боргес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
56'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
56'
Беллараби Карим из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
56'
Мисиджан Вирджил нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Венделл Боргес из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
54'
54'
Марграйттер Георг бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
53'
Плохо сыграл Венделл Боргес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
53'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Керк Себастьян
52'
52'
51'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
50'
50'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Брандт Юлиан, и мяч снова в игре
50'
Беллараби Карим из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
ШАНС! Фолланд Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
49'
48'
48'
47'
Бендер Ларс из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
47'
Эррас Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Тактическая замена. Петрак Ондржей уходит с поля и его заменяет Эррас Патрик
46'
Тактическая замена. Бендер Свен уходит с поля и его заменяет Венделл Боргес
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
47'
47'
Шанс! Марграйттер Георг из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
46'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Арангис Чарлес возвращается на поле.
45'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
45'
Матч возобновлен
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Арангис Чарлес получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Арангис Чарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Керк Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
43'
42'
Судья подбегает и показывает Кор Доминик из команды Байер Л отложенную желтую карточку за фол.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
39'
38'
Кубо Юя пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш ловит мяч
38'
Плохо сыграл Драгович Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает передачу одноклубнику.
38'
Марграйттер Георг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Бендер Свен наказан за толчок Исхак Микаэль
36'
36'
36'
Годен Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
34'
34'
34'
34'
33'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
32'
32'
32'
32'
Кубо Юя не смог попасть в створ ударом издали
32'
Беренс Ханно нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Г О О О О Л - Хавец Кай забивает!
30'
Плохо сыграл Бредлов Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
28'
27'
27'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
24'
24'
24'
23'
23'
23'
Петрак Ондржей получил желтую карточку от судьи
23'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Кор Доминик пострадал.
22'
21'
Кубо Юя получил желтую карточку от судьи
21'
Кубо Юя задерживает мяч рукой
21'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
20'
Бендер Свен возвращается на поле.
20'
20'
Матч возобновлен
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
Бендер Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Мисиджан Вирджил наказан за толчок Кор Доминик
17'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
17'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
15'
Кубо Юя из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Драгович Александр пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
14'
14'
14'
13'
13'
13'
13'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
10'
Как он промахнулся? Фолланд Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Не повезло! Бендер Свен пробил точно в перекладину!
10'
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Беллараби Карим, и мяч снова в игре
9'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Кор Доминик оказался на газоне.
8'
7'
7'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
6'
6'
Беллараби Карим не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
4'
4'
3'
3'
2'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Байер Л начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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