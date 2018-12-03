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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Нюрнберг
1:1
Конец матча
Байер Л
0'
21' Желтая карточка
Кубо Юя
23' Желтая карточка
Петрак Ондржей
0:1
30' Гол
Хавец Кай
42' Желтая карточка
Кор Доминик
1:1
56' Гол
Марграйттер Георг
82' Желтая карточка
Мюль Лукас
90' Желтая карточка
Драгович Александр
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Желтая карточка
94'
Рефери не любит споров - именно за это Драгович Александр сейчас получил желтую
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
93'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
91'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Эррас Патрик из команды Нюрнберг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Байер Л контролирует мяч.
90'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Эррас Патрик пострадал.
90'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
90'
Байер Л остается без одного игрока, потому что Беллараби Карим уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
88'
Годен Кевин из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Зреляк Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Беллараби Карим из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
Фол, нарушение
87'
Хавец Кай из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Бредлов Фабиан пострадал.
86'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Плохо сыграл Марграйттер Георг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
86'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Беллараби Карим из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
86'
Байер Л начинает контратаку
86'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Едвай Тин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
84'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
84'
Хавец Кай не смог попасть в створ ударом издали
84'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Бейли Леон пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
83'
Мюль Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Мюль Лукас наказан за толчок Фолланд Кевин
82'
Фолланд Кевин из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Байер Л начинает контратаку
81'
Ляйбольд Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
81'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
80'
Эррас Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
80'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Хавец Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
Фол, нарушение
79'
Мюль Лукас наказан за толчок Фолланд Кевин
Фол, нарушение
78'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Бендер Ларс оказался на газоне.
78'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Исхак Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
75'
Фолланд Кевин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
75'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Мюль Лукас из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
73'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Фолланд Кевин из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
72'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
71'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Хавец Кай задерживает мяч рукой
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
70'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
69'
Бейли Леон из команды Байер Л делает неудачный навес.
69'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Мисиджан Вирджил наказан за толчок Бендер Ларс
68'
Байер Л контролирует мяч.
68'
Байер Л контролирует мяч.
68'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
67'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
67'
После дальнего удара, который нанес Венделл Боргес мяч отбит вратарем
66'
Бейли Леон из команды Байер Л делает пас партнеру.
66'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Брандт Юлиан уходит с поля и его заменяет Бейли Леон
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
65'
Кор Доминик пробует нанести удар издали, но Бредлов Фабиан держит все под контролем
65'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
64'
Кор Доминик задерживает мяч рукой
64'
Хавец Кай из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Мюль Лукас наказан за толчок Хавец Кай
63'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
63'
ШАНС! Брандт Юлиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
60'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Кор Доминик из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Зреляк Адам
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Марграйттер Георг забивает!
57'
Плохо сыграл Венделл Боргес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
56'
Беллараби Карим из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
56'
Мисиджан Вирджил нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Венделл Боргес из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
55'
Хавец Кай из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
54'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Марграйттер Георг бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
53'
Плохо сыграл Венделл Боргес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Керк Себастьян
52'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
51'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
50'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Брандт Юлиан, и мяч снова в игре
50'
Беллараби Карим из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
49'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
49'
ШАНС! Фолланд Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
49'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
47'
Бендер Ларс из команды Байер Л нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
47'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
47'
Эррас Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Удар от ворот произведет Байер Л
46'
Тактическая замена. Петрак Ондржей уходит с поля и его заменяет Эррас Патрик
46'
Тактическая замена. Бендер Свен уходит с поля и его заменяет Венделл Боргес
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
47'
Удар от ворот произведет Байер Л
47'
Шанс! Марграйттер Георг из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
46'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
46'
Арангис Чарлес возвращается на поле.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Хавец Кай из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
45'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Арангис Чарлес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Арангис Чарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удар от ворот произведет Байер Л
43'
Керк Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
43'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
42'
Кубо Юя из команды Нюрнберг в офсайде
Желтая карточка
42'
Судья подбегает и показывает Кор Доминик из команды Байер Л отложенную желтую карточку за фол.
41'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Кубо Юя пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш ловит мяч
38'
Плохо сыграл Драгович Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает передачу одноклубнику.
38'
Марграйттер Георг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Бендер Свен наказан за толчок Исхак Микаэль
36'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
36'
Годен Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает пас партнеру.
36'
Байер Л контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
34'
Едвай Тин из команды Байер Л делает неудачный навес.
34'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
32'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Байер Л
32'
Кубо Юя не смог попасть в створ ударом издали
32'
Беренс Ханно нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Хавец Кай забивает!
30'
Плохо сыграл Бредлов Фабиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Байер Л контролирует мяч.
28'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Байер Л контролирует мяч.
27'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
25'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
24'
Удар от ворот произведет Байер Л
24'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Байер Л контролирует мяч.
23'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
23'
Петрак Ондржей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Кор Доминик пострадал.
22'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
21'
Кубо Юя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Кубо Юя задерживает мяч рукой
21'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
Травма, повреждение
20'
Бендер Свен возвращается на поле.
20'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Травма, повреждение
19'
Бендер Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Мисиджан Вирджил наказан за толчок Кор Доминик
17'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
17'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
16'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Кубо Юя из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Драгович Александр пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
14'
Байер Л контролирует мяч.
14'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
14'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
13'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
13'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
12'
Хавец Кай из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Едвай Тин из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Байер Л контролирует мяч.
11'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
10'
Как он промахнулся? Фолланд Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Не повезло! Бендер Свен пробил точно в перекладину!
Угловой
10'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Беллараби Карим, и мяч снова в игре
9'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
8'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Кор Доминик оказался на газоне.
8'
Байер Л контролирует мяч.
7'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
7'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
6'
Беллараби Карим не смог попасть в створ ударом издали
6'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
6'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Байер Л контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Байер Л
3'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Байер Л начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Россия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Украина: Премьер-лига
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 1
Италия: Серия B
Франция: Лига 2

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