Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Фрайбург

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Позже
Предыдущие игры
Боруссия Д (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 24.11.2018 Майнц 1:2 Боруссия Д Б
- 16.11.2018 Шпортфройнде Лотте 2:3 Боруссия Д ТМК
- 10.11.2018 Боруссия Д 3:2 Бавария Б
- 06.11.2018 Атлетико М 2:0 Боруссия Д ЛЧ
- 03.11.2018 Вольфсбург 0:1 Боруссия Д Б
- 31.10.2018 Боруссия Д 3:2 Унион Берлин К
- 27.10.2018 Боруссия Д 2:2 Герта Б
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Штуттгарт 0:4 Боруссия Д Б
- 15.10.2018 Алемания 0:4 Боруссия Д ТМК
- 06.10.2018 Боруссия Д 4:3 Аугсбург Б
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 29.09.2018 Байер Л 2:4 Боруссия Д Б
- 26.09.2018 Боруссия Д 7:0 Нюрнберг Б
- 22.09.2018 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Б
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
Фрайбург (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 25.11.2018 Фрайбург 1:1 Вердер Б
- 15.11.2018 Сьон 0:5 Фрайбург ТМК
- 10.11.2018 Фрайбург 1:3 Майнц Б
- 03.11.2018 Бавария 1:1 Фрайбург Б
- 31.10.2018 Хольштайн Киль 2:1 Фрайбург К
- 26.10.2018 Фрайбург 3:1 Боруссия М Б
- 21.10.2018 Герта 1:1 Фрайбург Б
- 07.10.2018 Фрайбург 0:0 Байер Л Б
- 30.09.2018 Аугсбург 4:1 Фрайбург Б
- 25.09.2018 Фрайбург 1:0 Шальке 04 Б
- 22.09.2018 Вольфсбург 1:3 Фрайбург Б
- 16.09.2018 Фрайбург 3:3 Штуттгарт Б
- 01.09.2018 Хоффенхайм 3:1 Фрайбург Б
- 25.08.2018 Фрайбург 0:2 Айнтрахт Фр Б
- 20.08.2018 Энерги Коттбус 2:2 Фрайбург К
- 12.08.2018 Фрайбург 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 03.08.2018 Фрайбург 2:3 Страсбург ТМК
- 27.07.2018 Фрайбург 3:0 Суонси ТМК
- 19.07.2018 Равенсбург 1:9 Фрайбург ТМК
- 13.07.2018 Эфринген-Кирхен 2:14 Фрайбург ТМК
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 2
Фрайбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 13
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Бундеслига
- 09.09.2017 Фрайбург 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 25.02.2017 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 23.09.2016 Боруссия Д 3:1 Фрайбург Бундеслига
- 07.02.2015 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 13.09.2014 Боруссия Д 3:1 Фрайбург Бундеслига
- 09.03.2014 Фрайбург 0:1 Боруссия Д Бундеслига
- 28.09.2013 Боруссия Д 5:0 Фрайбург Бундеслига
- 16.03.2013 Боруссия Д 5:1 Фрайбург Бундеслига
- 27.10.2012 Фрайбург 0:2 Боруссия Д Бундеслига
- 05.05.2012 Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бундеслига
- 17.12.2011 Фрайбург 1:4 Боруссия Д Бундеслига
- 17.04.2011 Боруссия Д 3:0 Фрайбург Бундеслига
- 20.11.2010 Фрайбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 08.05.2010 Фрайбург 3:1 Боруссия Д Бундеслига
- 19.12.2009 Боруссия Д 1:0 Фрайбург Бундеслига
- 10.01.2009 Боруссия Д 1:2 Фрайбург Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|35 - 13
|30
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 14
|26
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|29 - 14
|23
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|5.
|Бавария
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 18
|20
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 20
|17
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|10.
|Майнц
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|15
|11.
|Байер Л
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 24
|14
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 20
|14
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|13 - 17
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 29
|10
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|17.
|Фортуна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 28
|9
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 26
|8
-
Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - ФрайбургДо начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 2 дня 16 часов 11 минут.
Новости матча
Прогнозы на матч Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д
89.7% (52)
Ничья:
3.4% (2)
Фрайбург
6.9% (4)
2:0 Боруссия Д:
32.8% (19)
3:1 Боруссия Д:
22.4% (13)
2:1 Боруссия Д:
17.2% (10)
3:0 Боруссия Д:
10.3% (6)
0:2 Фрайбург:
3.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Комментарии к прогнозам (0)