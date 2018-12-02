Стадион: Коммерцбанк-Арена
0:1
Второй тайм: 54'
10' Желтая карточкаБрукс Джон
11' Желтая карточкаФернандеш Желсон
28' Желтая карточкаВегхорст Ваут
0:1
31' ГолМехмеди Адмир
34' Желтая карточкаПерван Павао
Второй тайм
54'
54'
53'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
52'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
50'
49'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
49'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Русс Марко
48'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
48'
48'
Гинчек Даниэль возвращается на поле.
47'
47'
47'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Гинчек Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Гинчек Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ребич Анте наказан за толчок Кастельс Коэн
47'
47'
47'
47'
47'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Герардт Янник наказан за толчок Де Гузман Джонатан
46'
46'
45'
45'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
44'
43'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Костич Филип пострадал.
42'
41'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Реджбекай Элвис оказался на газоне.
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
39'
39'
39'
39'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
37'
ШАНС! Вегхорст Ваут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
36'
Де Гузман Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Вегхорст Ваут возвращается на поле.
35'
Реджбекай Элвис задерживает мяч рукой
35'
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Вегхорст Ваут получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Перван Павао получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Вегхорст Ваут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
31'
Гинчек Даниэль сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Мехмеди Адмир изменил счет на табло!
31'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
31'
Вольфсбург начинает контратаку
31'
30'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Герардт Янник
28'
Вегхорст Ваут получил желтую карточку от судьи
28'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Хасебе Макото пострадал.
28'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
28'
27'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Вегхорст Ваут упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
26'
26'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
24'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Вольфсбург начинает контратаку
24'
24'
23'
23'
22'
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
20'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
19'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
18'
17'
17'
17'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
15'
15'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Де Гузман Джонатан нанес удар в каркас ворот!
14'
14'
Да Коста Данни наказан за толчок Арнольд Максимилиан
13'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
13'
12'
Халлер Себастьен наказан за толчок Виллиам Фуртадо
11'
Фернандеш Желсон получил желтую карточку от судьи
11'
Судья свистит. Фернандеш Желсон атаковал сзади соперника. Это Руссийон Жером заработал своей команде штрафной
11'
11'
11'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
11'
Костич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Брукс Джон получает желтую карточку за неспортивное поведение
9'
Матч возобновлен
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
9'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Ребич Анте пострадал.
8'
8'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Реджбекай Элвис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
5'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
4'
3'
3'
Костич Филип не смог попасть в створ ударом издали
2'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
2'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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