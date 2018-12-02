  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Winline
Стадион:
Айнтрахт Фр
0:1
Второй тайм: 54'
Вольфсбург
0'
10' Желтая карточка
Брукс Джон
11' Желтая карточка
Фернандеш Желсон
28' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
0:1
31' Гол
Мехмеди Адмир
34' Желтая карточка
Перван Павао
54'
Второй тайм
54'
Вольфсбург контролирует мяч.
54'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
53'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
52'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
51'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
51'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
50'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
50'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
49'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
49'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Русс Марко
48'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
48'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
48'
Гинчек Даниэль возвращается на поле.
47'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Гинчек Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
46'
Гинчек Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
47'
Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
47'
Ребич Анте наказан за толчок Кастельс Коэн
47'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
47'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Герардт Янник наказан за толчок Де Гузман Джонатан
46'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
45'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
44'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
44'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
43'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Костич Филип пострадал.
42'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Реджбекай Элвис оказался на газоне.
41'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
39'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
39'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
38'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
37'
ШАНС! Вегхорст Ваут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Вольфсбург контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
36'
Де Гузман Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Травма, повреждение
36'
Вегхорст Ваут возвращается на поле.
Фол, нарушение
35'
Реджбекай Элвис задерживает мяч рукой
35'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Вегхорст Ваут получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
34'
Перван Павао получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
34'
Вегхорст Ваут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Гинчек Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Мехмеди Адмир изменил счет на табло!
31'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
31'
Вольфсбург начинает контратаку
31'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Герардт Янник
Желтая карточка
28'
Вегхорст Ваут получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Хасебе Макото пострадал.
28'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
28'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
27'
ПЕРЕКЛАДИНА! Вегхорст Ваут упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
26'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
26'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
26'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Офсайд
25'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Вольфсбург начинает контратаку
24'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
24'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
21'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
20'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
19'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Вольфсбург контролирует мяч.
17'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
17'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
16'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Офсайд
15'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
15'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Де Гузман Джонатан нанес удар в каркас ворот!
14'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
13'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
13'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Халлер Себастьен наказан за толчок Виллиам Фуртадо
Желтая карточка
11'
Фернандеш Желсон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Фернандеш Желсон атаковал сзади соперника. Это Руссийон Жером заработал своей команде штрафной
11'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
11'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
11'
Костич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
10'
Брукс Джон получает желтую карточку за неспортивное поведение
9'
Матч возобновлен
9'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
9'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Ребич Анте пострадал.
8'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
8'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
7'
Реджбекай Элвис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
7'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Вольфсбург контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
3'
Костич Филип не смог попасть в створ ударом издали
2'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
2'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
2'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/4 финала)
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа A)
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Сербия: Суперлига
Эквадор: Серия A: Клаусура

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация