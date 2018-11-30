Стадион: Эсприт-Арена
Первый тайм
36'
Штёгер Кевин из команды Фортуна играет слишком грубо. Кайсон Робин оказался на газоне.
35'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Хеннингс Роувен нанес удар, мяч был парирован, но Центнер Робин не удержал его в руках.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
34'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает неудачный навес.
32'
31'
Матета Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
30'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличные скиллы показывает Кунде Пьер, обводя своих соперников
29'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
29'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
28'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
28'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
27'
ШАНС! Лукебакио Доди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
27'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Лукебакио Доди из команды Фортуна пасует в штрафную, но Центнер Робин выходит и ловит мяч.
24'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Лукебакио Доди из команды Фортуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Штёгер Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Каминьски Марцин из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Хорошую попытку сделал Лукебакио Доди. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Лукебакио Доди из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
20'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Центнер Робин из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
19'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
19'
Брозински Даниэль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
18'
Финк Оливер делает длинную передачу вперед
17'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
17'
Финк Оливер из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Финк Оливер из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Бодзек Адам из команды Фортуна играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
14'
Выглядело как неплохой момент. Лукебакио Доди из команды Фортуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
14'
Бель Штефан ошибается в защите.
13'
Кайсон Робин наказан за толчок Бодзек Адам
13'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
11'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
8'
7'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
ШАНС! Бель Штефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
7'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
6'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
5'
Латца Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Циммерман Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
4'
ШАНС! Матета Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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