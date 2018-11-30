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PariMatch
Стадион:
Фортуна
0:0
Первый тайм: 35'
Майнц
0' 35'
Первый тайм
Фол, нарушение
36'
Штёгер Кевин из команды Фортуна играет слишком грубо. Кайсон Робин оказался на газоне.
35'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Хеннингс Роувен нанес удар, мяч был парирован, но Центнер Робин не удержал его в руках.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
34'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Майнц
32'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает неудачный навес.
32'
Удар от ворот произведет Фортуна
31'
Матета Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
31'
Майнц контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Удар от ворот произведет Фортуна
30'
Кунде Пьер не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличные скиллы показывает Кунде Пьер, обводя своих соперников
29'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
29'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
28'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
28'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Майнц
27'
ШАНС! Лукебакио Доди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
27'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Удар от ворот произведет Майнц
26'
Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
24'
Лукебакио Доди из команды Фортуна пасует в штрафную, но Центнер Робин выходит и ловит мяч.
24'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Майнц
23'
Лукебакио Доди из команды Фортуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Штёгер Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Каминьски Марцин из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Хорошую попытку сделал Лукебакио Доди. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Лукебакио Доди из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
20'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Центнер Робин из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Офсайд
19'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
19'
Брозински Даниэль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
18'
Финк Оливер делает длинную передачу вперед
Офсайд
17'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
Офсайд
17'
Финк Оливер из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Финк Оливер из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Гисельман Нико из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
15'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Бодзек Адам из команды Фортуна играет слишком грубо. Бутьюс Жан-Поль оказался на газоне.
14'
Выглядело как неплохой момент. Лукебакио Доди из команды Фортуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
14'
Бель Штефан ошибается в защите.
Фол, нарушение
13'
Кайсон Робин наказан за толчок Бодзек Адам
13'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Майнц контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Фортуна
11'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
8'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
7'
Лукебакио Доди из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Удар от ворот произведет Фортуна
7'
ШАНС! Бель Штефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
7'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
6'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Угловой
5'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
5'
Латца Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
5'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
5'
Циммерман Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Фортуна
4'
ШАНС! Матета Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
3'
Майнц контролирует мяч.
2'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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