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Стадион:
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 27'
Шальке 04
0'
10' Желтая карточка
Крамарич Андрей
23' Желтая карточка
Настасич Матия
27'
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Первый тайм
Фол, нарушение
27'
Сердар Суат задерживает мяч рукой
27'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
Офсайд
25'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Удар от ворот произведет Шальке 04
24'
Демирбай Керем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
23'
Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
23'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Шальке 04
22'
Жоэлинтон не смог попасть в створ ударом издали
21'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Травма, повреждение
20'
Цубер Стивен возвращается на поле.
20'
Хорошую попытку сделал Бургшталлер Гвидо. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
20'
Шальке 04 начинает контратаку
20'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Цубер Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Цубер Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Нуху Касим
17'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
17'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
17'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Шальке 04 контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Шёпф Алессандро
14'
Хоффенхайм контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
14'
Шанс! Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
14'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
13'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
13'
Бауманн Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
12'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
11'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
11'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
11'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
10'
Крамарич Андрей получает желтую карточку за игру рукой
10'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
10'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
9'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
8'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
6'
Удар от ворот произведет Шальке 04
6'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Цубер Стивен!
6'
Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
5'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Шальке 04
3'
Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Ферман Ральф из команды Шальке 04 сделал отличный сейв!
2'
Цубер Стивен нанес удар издали, а Ферман Ральф отбил его обратно в игру!
Угловой
2'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
2'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
Плохо сыграл Сердар Суат - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Сане Салиф наказан за толчок Жоэлинтон
1'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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