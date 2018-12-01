Стадион: Райн-Неккар-Арена
0:0
Первый тайм: 27'
10' Желтая карточкаКрамарич Андрей
23' Желтая карточкаНастасич Матия
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Первый тайм
27'
Сердар Суат задерживает мяч рукой
27'
26'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
25'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
24'
Демирбай Керем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
23'
Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
23'
22'
22'
Жоэлинтон не смог попасть в створ ударом издали
21'
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
20'
Цубер Стивен возвращается на поле.
20'
Хорошую попытку сделал Бургшталлер Гвидо. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
20'
Шальке 04 начинает контратаку
20'
20'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Цубер Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Цубер Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Нуху Касим
17'
17'
17'
17'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
17'
16'
Шальке 04 контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Шёпф Алессандро
14'
Хоффенхайм контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
14'
Шанс! Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
14'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
13'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
13'
Бауманн Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
12'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
11'
11'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
11'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Крамарич Андрей получает желтую карточку за игру рукой
10'
10'
9'
9'
9'
9'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
8'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
6'
Судья сигнализирует, что Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
6'
6'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Цубер Стивен!
6'
Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
5'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
5'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
3'
Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
2'
Ферман Ральф из команды Шальке 04 сделал отличный сейв!
2'
Цубер Стивен нанес удар издали, а Ферман Ральф отбил его обратно в игру!
2'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
2'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
Плохо сыграл Сердар Суат - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Сане Салиф наказан за толчок Жоэлинтон
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Шальке 04 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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