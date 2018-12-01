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Winline
Стадион:
Штуттгарт
1:0
Первый тайм: 44'
Аугсбург
0'
26' Желтая карточка
Шибер Юлиан
26' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
1:0
39' Гол
Донис Анастасиос
44'
Первый тайм
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
43'
Удар от ворот произведет Аугсбург
43'
Гентнер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
42'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
39'
Бек Андреас сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Донис Анастасиос изменил счет на табло!
39'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
39'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
37'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
37'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
37'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
37'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
36'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
36'
После дальнего удара, который нанес Ку Джачхоль мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Аого Деннис из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
34'
Каиби Франциско бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
34'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
33'
Аугсбург контролирует мяч.
32'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
30'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Донис Анастасиос нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
27'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
Желтая карточка
26'
Аскасибар Сантьяго получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
26'
Шибер Юлиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Шибер Юлиан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Павар Бенджамин
23'
Шибер Юлиан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Павар Бенджамин атаковал сзади соперника. Это Шибер Юлиан заработал своей команде штрафной
21'
Грегорич Михаэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
20'
Шибер Юлиан из команды Аугсбург делает пас партнеру.
20'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Хинтереггер Мартин атаковал сзади соперника. Это Донис Анастасиос заработал своей команде штрафной
18'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Баумгартль Тимо атаковал сзади соперника. Это Каиби Франциско заработал своей команде штрафной
17'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
16'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
Угловой
15'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
14'
Гоувелеув Джеффри мяч отрикошетил от ворот
14'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Макс Филипп из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
13'
Гонсалес Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
13'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
13'
Хинтереггер Мартин делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
12'
Байер Даниэль наказан за толчок Гентнер Кристиан
11'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Аугсбург
11'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
11'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Аскасибар Сантьяго мяч отрикошетил от ворот
10'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
9'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
8'
Макс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фрамбергер Рафаэль
Фол, нарушение
7'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Фрамбергер Рафаэль оказался на газоне.
6'
Донис Анастасиос нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
5'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Гонсалес Николас пострадал.
3'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург играет слишком грубо. Гомес Марио оказался на газоне.
3'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Отличный пас сделал Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
1'
Бек Андреас из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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