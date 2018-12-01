Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
26' Желтая карточкаШибер Юлиан
26' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
1:0
39' ГолДонис Анастасиос
Первый тайм
44'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
43'
Удар от ворот произведет Аугсбург
43'
Гентнер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
42'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
42'
41'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
39'
Бек Андреас сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Донис Анастасиос изменил счет на табло!
39'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
39'
39'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
37'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
37'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
36'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
36'
После дальнего удара, который нанес Ку Джачхоль мяч отбит вратарем
35'
Судья сигнализирует, что Аого Деннис из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хинтереггер Мартин
34'
Каиби Франциско бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
34'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
33'
Аугсбург контролирует мяч.
32'
31'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
30'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
29'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Донис Анастасиос нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
27'
Матч возобновлен
26'
Аскасибар Сантьяго получает желтую карточку за неспортивное поведение
26'
Шибер Юлиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
24'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
24'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Судья сигнализирует, что Шибер Юлиан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Павар Бенджамин
23'
Шибер Юлиан пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Судья свистит. Павар Бенджамин атаковал сзади соперника. Это Шибер Юлиан заработал своей команде штрафной
21'
Хинтереггер Мартин наказан за толчок Донис Анастасиос
21'
Грегорич Михаэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
20'
Шибер Юлиан из команды Аугсбург делает пас партнеру.
20'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
19'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья свистит. Хинтереггер Мартин атаковал сзади соперника. Это Донис Анастасиос заработал своей команде штрафной
18'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Судья свистит. Баумгартль Тимо атаковал сзади соперника. Это Каиби Франциско заработал своей команде штрафной
17'
17'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
16'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
15'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
15'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
14'
Гоувелеув Джеффри мяч отрикошетил от ворот
14'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
14'
Макс Филипп из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
13'
Гонсалес Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
13'
Хинтереггер Мартин делает длинную передачу вперед
12'
Байер Даниэль наказан за толчок Гентнер Кристиан
11'
11'
Удар от ворот произведет Аугсбург
11'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Аскасибар Сантьяго мяч отрикошетил от ворот
10'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
9'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
9'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
8'
Макс Филипп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
7'
Судья сигнализирует, что Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фрамбергер Рафаэль
7'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Фрамбергер Рафаэль оказался на газоне.
6'
Донис Анастасиос нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
5'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
5'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Гонсалес Николас пострадал.
3'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург играет слишком грубо. Гомес Марио оказался на газоне.
3'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Отличный пас сделал Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
1'
Бек Андреас из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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