  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Winline
Стадион:
Сьон
0:0
Второй тайм: 62'
Люцерн
0'
14' Желтая карточка
Куасси Ксавье
24' Желтая карточка
Philippe
37' Желтая карточка
Christian Zock
45' Желтая карточка
Ндойе Бирама
62'
Второй тайм
58'
Сьон делает замену. Philippe уходит с поля, а Ayoub Abdellaoui выходит на его замену.
47'
Сьон делает замену. Christian Zock уходит с поля, а Мвенг Фредди выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Ндойе Бирама получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Christian Zock получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Philippe получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Бельгия: Первый дивизион А
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Греция: Суперлига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Италия: Серия C (Группа B)
Польша: Второй дивизион
Румыния: Первая лига
Словения: Первая лига
Швейцария: Суперлига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация