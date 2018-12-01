Стадион: Кинг Пауэр
1:0
12' ПенальтиВарди Джейми
2:0
23' ГолМэддисон Джеймс
Первый тайм
32'
Отличные скиллы показывает Чилвел Бенджамин, обводя своих соперников
32'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
31'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
31'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
30'
30'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саксесс Исаак мяча так и не получил
30'
30'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает пас партнеру.
30'
29'
Кико Фемения из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
27'
Удар от ворот произведет Уотфорд
27'
Как он промахнулся? Рикарду Перейра II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
27'
Отличные скиллы показывает Рикарду Перейра II, обводя своих соперников
27'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
27'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Чилвел Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
26'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
25'
Делофеу Херард имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
25'
Мариаппа Эдриан делает скидку назад вдоль ворот
25'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
24'
Менди Нампалис из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Саксесс Исаак пострадал.
23'
Олбрайтон Марк сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс изменил счет на табло!
23'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный кросс...
23'
22'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Шмейхель Каспер пострадал.
21'
20'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Мариаппа Эдриан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
19'
Чилвел Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
19'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Уотфорд начинает контратаку
18'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Мэддисон Джеймс
17'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
17'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Лестер имеет хороший шанс забить.
16'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
14'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
12'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забивает с точки!
11'
ПЕНАЛЬТИ - Фостер Бен из команды Уотфорд привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Варди Джейми.
11'
ШАНС! Варди Джейми вышел один-на-один с голкипером...
11'
Олбрайтон Марк разрезает оборону соперника отличным пасом
11'
10'
Капу Этьен из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Отличные скиллы показывает Капу Этьен, обводя своих соперников
10'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает пас партнеру.
10'
10'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
9'
9'
8'
Удар от ворот произведет Уотфорд
8'
Грэй Демарай из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает пас партнеру.
8'
8'
Опасность предотвращена - Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
8'
Варди Джейми из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
7'
Морган Уэс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
6'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
6'
Олбрайтон Марк нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
6'
Плохо сыграл Каткарт Крейг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
6'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
6'
6'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Рикарду Перейра II делает скидку назад вдоль ворот
5'
5'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Дюкур Абдулайе нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
5'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает пас партнеру.
4'
4'
4'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ндиди Уилфред из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Удар от ворот произведет Лестер
2'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
2'
2'
1'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Уотфорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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