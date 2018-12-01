Стадион: Сент-Джеймс Парк
0:1
11' ГолЭрнандес Хавьер
21' Желтая карточкаСнодграсс Роберт
Первый тайм
31'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
31'
ШАНС! Перес Айосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
30'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Игрок команды Вест Хэм делает подачу своему товарищу по команде.
29'
Бальбуэна Фабиан наказан за толчок Рондон Саломон
28'
Судья сигнализирует, что Райс Деклан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Диаме Мохамед
27'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
27'
Какой промах! Перес Айосе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
26'
Крессуэлл Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
26'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
25'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Отличные скиллы показывает Арнаутович Марко, обводя своих соперников
24'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
22'
Перес Айосе нанес удар головой, но Фабьянски Лукаш спокойно отбил мяч.
22'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Снодграсс Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Манкильо Хави оказался на газоне.
21'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
19'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
18'
17'
Ньюкасл контролирует мяч.
15'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
15'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Снодграсс Роберт наказан за толчок Манкильо Хави
13'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Снодграсс Роберт сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Эрнандес Хавьер классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
11'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
11'
Райс Деклан из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
10'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
9'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
9'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
8'
Ньюкасл контролирует мяч.
7'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл в офсайде
7'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
7'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
7'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
4'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
4'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
4'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Крессуэлл Арон
2'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Крессуэлл Арон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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