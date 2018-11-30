  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
PariMatch
Стадион:
Кардифф Сити
0:1
Первый тайм: 44'
Вулверхэмптон
0'
0:1
18' Гол
Доэрти Мэтт
44'
Первый тайм
44'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Камараса Виктор из команды Кардифф Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Плохо сыграл Боли Вийи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
42'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
40'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
39'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
39'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
39'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Патерсон Каллум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
38'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
37'
ШАНС! Камараса Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Артер Гарри нанес удар в каркас ворот!
37'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
37'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
37'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
36'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
36'
Камараса Виктор возвращается на поле.
36'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
36'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Камараса Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
35'
Патерсон Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Коди Конор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
33'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Бамба Сулейман оказался на газоне.
33'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
32'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
32'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
30'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
29'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
28'
Хойлетт Джуниор не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
28'
Саисс Ромен наказан за толчок Мёрфи Джош
27'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
27'
Коди Конор возвращается на поле.
26'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Коди Конор получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
Фол, нарушение
24'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Моррисон Шон оказался на газоне.
23'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
22'
Патрисиу Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
22'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
21'
Матч возобновлен
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
20'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Доэрти Мэтт первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Головой пробил Хименес Рауль, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
18'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
17'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
16'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
15'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
15'
Винагре Рубен наказан за толчок Артер Гарри
14'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Офсайд
14'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити в офсайде
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Моррисон Шон
12'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
12'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Кардифф Сити начинает контратаку
12'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
11'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
10'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
10'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
9'
Хименес Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
8'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
6'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
5'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
5'
ШАНС! Роллс Джо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Плохо сыграл Невеш Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
4'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Кардифф Сити контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вулверхэмптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Голландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация