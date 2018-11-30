Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
0:1
Первый тайм: 44'
0:1
18' ГолДоэрти Мэтт
Первый тайм
44'
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Камараса Виктор из команды Кардифф Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Плохо сыграл Боли Вийи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
42'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
39'
39'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
39'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Патерсон Каллум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
38'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
ШАНС! Камараса Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Артер Гарри нанес удар в каркас ворот!
37'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
37'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
36'
36'
Камараса Виктор возвращается на поле.
36'
36'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой справа.
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Камараса Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Патерсон Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Коди Конор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Бамба Сулейман оказался на газоне.
33'
32'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
32'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
29'
28'
Хойлетт Джуниор не смог попасть в створ ударом издали
28'
Саисс Ромен наказан за толчок Мёрфи Джош
27'
27'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Коди Конор возвращается на поле.
26'
26'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Матч возобновлен
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Коди Конор получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
25'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
24'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Моррисон Шон оказался на газоне.
23'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
22'
Патрисиу Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
22'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
21'
Матч возобновлен
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
20'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
18'
Г О О О О Л - Доэрти Мэтт первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Головой пробил Хименес Рауль, но голкипер отбил его в поле!
18'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
17'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон идет с мячом вперед на обострение...
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Винагре Рубен наказан за толчок Артер Гарри
14'
14'
Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити в офсайде
13'
Судья сигнализирует, что Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Моррисон Шон
12'
12'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Кардифф Сити начинает контратаку
12'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
11'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
10'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
10'
Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
9'
Хименес Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
8'
7'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Саисс Ромен из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
5'
5'
ШАНС! Роллс Джо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Плохо сыграл Невеш Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
4'
Гуннарссон Арон из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
4'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
2'
1'
1'
Кардифф Сити контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вулверхэмптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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