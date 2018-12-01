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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
1:0
Первый тайм: 34'
Брайтон
0'
1:0
1' Гол
Йоргенсен Матиас
32' Красная карточка
Мунье Стив
34'
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Первый тайм
32'
УДАЛЕНИЕ! - Мунье Стив удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
32'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Биссума Ив пострадал.
Фол, нарушение
32'
Биссума Ив наказан за толчок Хогг Джонатан
Фол, нарушение
32'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Прёппер Дэви оказался на газоне.
32'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Марч Соломон из команды Брайтон играет слишком грубо. Биллинг Филип оказался на газоне.
31'
Брайтон контролирует мяч.
31'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
30'
Биллинг Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
30'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Брайтон
Офсайд
28'
Даффи Шейн из команды Брайтон в офсайде
28'
Марч Соломон из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
28'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
27'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
27'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Марч Соломон из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Брайтон контролирует мяч.
25'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Искьердо Хосе из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
24'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Даффи Шейн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Биллинг Филип пострадал.
23'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Андоне Флорин оказался на газоне.
22'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Брайтон
22'
ШАНС! Притчард Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
19'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Андоне Флорин наказан за толчок Шиндлер Кристофер
18'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
18'
Даффи Шейн из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
18'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
17'
Андоне Флорин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
17'
Головой пробил Даффи Шейн, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
17'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
16'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Дурм Эрик нарушает правила. Марч Соломон пострадал
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бруно Сальтор и Марч Соломон из команды Брайтон.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дурм Эрик
13'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
13'
Брайтон контролирует мяч.
13'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Брайтон
11'
ШАНС! Мунье Стив нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Притчард Алекс и Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун.
10'
Удар от ворот произведет Брайтон
9'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
9'
Бернардо Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
9'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
8'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
7'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун забивает головой!
1'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Плохо сыграл Бруно Сальтор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Брайтон контролирует мяч.
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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