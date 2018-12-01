Стадион: Джон Смит
1:0
Первый тайм: 34'
1:0
1' ГолЙоргенсен Матиас
32' Красная карточкаМунье Стив
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Первый тайм
32'
УДАЛЕНИЕ! - Мунье Стив удален за серьёзный фол
32'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Биссума Ив пострадал.
32'
Биссума Ив наказан за толчок Хогг Джонатан
32'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Прёппер Дэви оказался на газоне.
32'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Марч Соломон из команды Брайтон играет слишком грубо. Биллинг Филип оказался на газоне.
31'
31'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Биллинг Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Хогг Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
28'
Даффи Шейн из команды Брайтон в офсайде
28'
Марч Соломон из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
28'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
27'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
27'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
26'
26'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Марч Соломон из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
25'
Искьердо Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Искьердо Хосе из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
24'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Даффи Шейн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Биллинг Филип пострадал.
23'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Андоне Флорин оказался на газоне.
22'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
22'
ШАНС! Притчард Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Даффи Шейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
19'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Андоне Флорин наказан за толчок Шиндлер Кристофер
18'
18'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
18'
Даффи Шейн из команды Брайтон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
17'
Андоне Флорин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
17'
Головой пробил Даффи Шейн, но голкипер отбил его в поле!
17'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
16'
16'
15'
Дурм Эрик нарушает правила. Марч Соломон пострадал
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бруно Сальтор и Марч Соломон из команды Брайтон.
14'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Дурм Эрик
13'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
12'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
11'
ШАНС! Мунье Стив нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Притчард Алекс и Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун.
10'
9'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
9'
Бернардо Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
9'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
7'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
1'
Г О О О О Л - Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун забивает головой!
1'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Плохо сыграл Бруно Сальтор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Национальная лига
32' 1 Мэйденхэд Юнайтед 1 Харрогейт Отл 0 Галифакс 0 Борэм Вуд Отл 0 Мэйдстоун 0 Мэйденхэд Юнайтед Отл 0 Барнет 0 Честерфилд 33' 1 Истли 1 Довер 33' 0 Лейтон Ориент 0 Гейтсхед 32' 0 Олдершот 0 Эббсфлит Отл 0 Бромли 0 Рексем 31' 1 Хартлпул 0 Дагенем энд Редбридж 32' 2 Сэлфорд Сити 0 Хавант энд Уотерлувилл 32' 0 Филд 0 Саттон 32' 0 Брейнтри 1 Барроу
Англия: Национальная лига. Север
33' 0 Nuneaton Borough FC 1 Блит Спартанс 32' 0 Йорк Сити 0 Юнайтед оф Манчестер 28' 0 Телфорд 0 Брэдфорд Парк 31' 1 Честер 0 Дарлингтон 33' 1 Херефорд 0 Альфретон Отл 0 Саутпорт 0 Лемингтон 32' 0 Брэкли 0 Олтринэм Отл 0 Керзон 0 Гайзли Отл 0 Спеннимур Таун 0 Киддерминстер Отл 0 Эштон Юнайтед 0 Стокпорт 33' 0 Чорли 1 Бостон Юнайтед
Англия: Национальная лига. Юг
32' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Хемел Хемпстэд Отл 0 Слауг 0 Бат 30' 0 Уэллинг 0 Ханегрфорд Таун 33' 0 Чиппенхэм Таун 2 Уэстон-сьюпер-Мэр 31' 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Ист Таррок Юнайтед 33' 0 Уэлдстон 3 Истборн 31' 1 Биллерикей 0 Оксфорд Сити 28' 1 Челмсфорд 0 Глостер 28' 0 Далвич Гамлет 0 Торкуэй Отл 0 Труро 0 Сент-Олбанс Отл 0 Уокинг 0 Дартфорд
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Бельгия: Первый дивизион B
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Серия A
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Дания: Элитедивизионен: Женщины
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Иордания: Премьер-лига
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/4 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чемпионат АФФ (1/2 финала)
Черногория: Первый дивизион
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K. League 2: Плей-офф (Финал)
Южная Корея: K-Лига 1
Япония: Джей-лига
Итог 2 Консадоле Саппоро 2 Санфречче Хиросима Итог 2 Нагойя Грампус 2 Сёнан Бельмаре Итог 1 Йокогама Маринос 2 Серезо Осака Итог 4 В-Варен Нагасаки 4 Симидзу С-Палс Итог 0 Касима Антлерс 0 Саган Тосу Итог 2 Кавасаки Фронтале 1 Джубило Ивата Итог 3 Виссел Кобе 2 Вегальта Сендай Итог 4 Касива Рейсол 2 Гамба Осака Итог 3 Урава Редс 2 Токио
Комментарии к прогнозам (0)