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Winline
Стадион:
Тун
1:0
Второй тайм: 63'
Санкт-Галлен
0'
17' Желтая карточка
Суттер Никола
0:0
18' Не забитый пенальти
Сьерро Венсан
1:0
55' Гол
Шпильман Марвин
63'
Второй тайм
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Шпильман Марвин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Тун делает замену. Саланович Деннис уходит с поля, а Шпильман Марвин выходит на его замену.
Описание гола
18'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сьерро Венсан пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
17'
Суттер Никола получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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