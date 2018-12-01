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Стадион:
Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 32'
Бёрнли
0'
1:0
16' Гол
Макартур Джеймс
32'
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Первый тайм
32'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Миливоевич Лука атаковал сзади соперника. Это Вуд Крис заработал своей команде штрафной
30'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
29'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
27'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
26'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
26'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
25'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
Фол, нарушение
24'
Миливоевич Лука наказан за толчок Тэйлор Чарли
24'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
23'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Кристал Пэлас начинает контратаку
Фол, нарушение
22'
Назначен штрафной. Пострадал Куйяте Шейку, его свалил Хендрик Джефф.
22'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
22'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Корк Джек
21'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Бёрнли
20'
ШАНС! Ван Анхольт Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
19'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
18'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
18'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
16'
Таунсенд Андрос сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас переиграл вратаря дальним ударом!
16'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
14'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
13'
Ван Анхольт Патрик пробует нанести удар издали, но Харт Джо держит все под контролем
12'
Миливоевич Лука пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
12'
Корк Джек наказан за толчок Заха Уилфрид
11'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
9'
Хороший удар издали нанес Мейер Максимилиан, но отличный сейв сделал Харт Джо. Угловой.
9'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
8'
Удар от ворот произведет Бёрнли
8'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
8'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
7'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
6'
Бёрнли контролирует мяч.
6'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Выглядело как неплохой момент. Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
4'
Кристал Пэлас начинает контратаку
4'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Удар от ворот произведет Бёрнли
3'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
2'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Кристал Пэлас имеет хороший шанс забить.
1'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бёрнли начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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