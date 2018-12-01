Стадион: Селхерст Парк
1:0
Первый тайм: 32'
1:0
16' ГолМакартур Джеймс
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Первый тайм
32'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Бёрнли контролирует мяч.
30'
Судья свистит. Миливоевич Лука атаковал сзади соперника. Это Вуд Крис заработал своей команде штрафной
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
29'
29'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
28'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
27'
26'
26'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
24'
Миливоевич Лука наказан за толчок Тэйлор Чарли
24'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
23'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Кристал Пэлас начинает контратаку
22'
Назначен штрафной. Пострадал Куйяте Шейку, его свалил Хендрик Джефф.
22'
22'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Корк Джек
21'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
20'
ШАНС! Ван Анхольт Патрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
19'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
18'
18'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
16'
Таунсенд Андрос сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас переиграл вратаря дальним ударом!
16'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
14'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
Ван Анхольт Патрик пробует нанести удар издали, но Харт Джо держит все под контролем
12'
Миливоевич Лука пробил со штрафного прямо в стенку
12'
Корк Джек наказан за толчок Заха Уилфрид
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
10'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
9'
Хороший удар издали нанес Мейер Максимилиан, но отличный сейв сделал Харт Джо. Угловой.
9'
8'
8'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
8'
7'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
6'
Бёрнли контролирует мяч.
6'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
4'
Выглядело как неплохой момент. Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
4'
Кристал Пэлас начинает контратаку
4'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
3'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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