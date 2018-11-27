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Стадион: Сент-Мэрис
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Саутгемптон (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 27.11.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон КЛ
- 24.11.2018 Фулхэм 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 10.11.2018 Саутгемптон 1:1 Уотфорд ПЛ
- 04.11.2018 Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон ПЛ
- 27.10.2018 Саутгемптон 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 20.10.2018 Борнмут 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 02.10.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон КЛ
- 29.09.2018 Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон ПЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 17.09.2018 Саутгемптон 2:2 Брайтон ПЛ
- 01.09.2018 Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон ПЛ
- 28.08.2018 Брайтон 0:1 Саутгемптон КЛ
- 25.08.2018 Саутгемптон 1:2 Лестер ПЛ
- 18.08.2018 Эвертон 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 12.08.2018 Саутгемптон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 04.08.2018 Саутгемптон 0:3 Боруссия М ТМК
- 01.08.2018 Саутгемптон 3:2 Сельта ТМК
- 28.07.2018 Дижон 0:2 Саутгемптон ТМК
- 21.07.2018 Дерби 3:0 Саутгемптон ТМК
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 27.11.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Янг Бойз ЛЧ
- 24.11.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 11.11.2018 Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.11.2018 Ювентус 1:2 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 03.11.2018 Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.10.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон ПЛ
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 06.10.2018 Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл ПЛ
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.09.2018 Манчестер Юнайтед 2:2 Дерби КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги
- 19.08.2016 Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 23.01.2016 Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 20.09.2015 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.01.2015 Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 08.12.2014 Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.05.2014 Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 19.10.2013 Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 31.01.2013 Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 02.09.2012 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.01.2011 Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 04.01.2009 Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|40 - 5
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|26 - 5
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|23 - 11
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 16
|27
|6.
|Эвертон
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|8.
|Борнмут
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 22
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 33
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 24
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер ЮнайтедДо начала игры, которая состоится 01.12.2018, осталось 2 дня 19 часов 11 минут.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
9.4% (5)
Ничья:
17% (9)
Манчестер Юнайтед
73.6% (39)
1:2 Манчестер Юнайтед:
37.7% (20)
0:1 Манчестер Юнайтед:
17% (9)
0:2 Манчестер Юнайтед:
17% (9)
1:1 Ничья:
15.1% (8)
2:1 Саутгемптон:
5.7% (3)
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