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Стадион:
Пяст
2:0
Перерыв
Погонь Щецин
0'
1:0
10' Гол
Йодловец Томаш
2:0
17' Пенальти
Седлар Александр
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Седлар Александр из команды Пяст забивает с точки!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Йодловец Томаш бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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