  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Winline
Стадион:
Заглембе Сосновец
0:2
Первый тайм: 19'
Заглембе Любин
0'
0:1
10' Гол
Павловски Бартоломей
0:2
12' Гол
Павловски Бартоломей
15' Желтая карточка
Балич Саша
19'
Первый тайм
Желтая карточка
15'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Павловски Бартоломей бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Павловски Бартоломей бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Бельгия: Первый дивизион А
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Индия: Суперлига Индии
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Словакия: Суперлига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Челлендж Лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация