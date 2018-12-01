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Winline
АЕЛ Лимаcсол
0:1
Перерыв
Омония
0'
0:1
13' Гол
Гомес Хорди
28' Желтая карточка
Прце Фране
29' Желтая карточка
Кателарис Фанос
39' Вторая желтая карточка
Кателарис Фанос
44' Желтая карточка
Авраам Андреас
45' Желтая карточка
Тейшейра Нильс
45' Желтая карточка
Лопес Исма
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Лопес Исма получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Тейшейра Нильс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Авраам Андреас получил желтую карточку от судьи
39'
Кателарис Фанос получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
29'
Кателарис Фанос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Прце Фране получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Гомес Хорди бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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