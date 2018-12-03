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Winline
Эносис
0:0
Первый тайм: 45+'
АЕК Ларнака
0' 45'+2
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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