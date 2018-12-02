  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Winline
Стадион:
Краковия
0:0
Второй тайм: 54'
Лех
0'
23' Желтая карточка
Тиба Педру
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Тиба Педру получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/32 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/4 финала)
Греция: Суперлига
Дания: Суперлига Дании
Испания: Сегунда
Италия: Серия C (Группа A)
Мексика: Лига MX Апертура: Плей-офф (1/4 финала)
Польша: Экстракласса
Румыния: Первая лига
Сербия: Суперлига
Эквадор: Серия A: Клаусура

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация