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Winline
Стадион:
Медзь
2:0
Перерыв
Висла Краков
0'
1:0
2' Гол
Оямаа Хенрик
2:0
12' Гол в свои ворота
Садлок Мацей
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Садлок Мацей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Оямаа Хенрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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