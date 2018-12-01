Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
1:0
Первый тайм: 31'
15' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
1:0
24' Гол в свои воротаПапа Гуйе
Первый тайм
24'
Г О О О О Л - Папа Гуйе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
15'
Эрбес Кристиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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33' 0 Nuneaton Borough FC 1 Блит Спартанс 32' 0 Йорк Сити 0 Юнайтед оф Манчестер 28' 0 Телфорд 0 Брэдфорд Парк 31' 1 Честер 0 Дарлингтон 33' 1 Херефорд 0 Альфретон Отл 0 Саутпорт 0 Лемингтон 32' 0 Брэкли 0 Олтринэм Отл 0 Керзон 0 Гайзли Отл 0 Спеннимур Таун 0 Киддерминстер Отл 0 Эштон Юнайтед 0 Стокпорт 33' 0 Чорли 1 Бостон Юнайтед
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32' 0 Конкорд Рейнджерс 0 Хемел Хемпстэд Отл 0 Слауг 0 Бат 30' 0 Уэллинг 0 Ханегрфорд Таун 33' 0 Чиппенхэм Таун 2 Уэстон-сьюпер-Мэр 31' 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Ист Таррок Юнайтед 33' 0 Уэлдстон 3 Истборн 31' 1 Биллерикей 0 Оксфорд Сити 28' 1 Челмсфорд 0 Глостер 28' 0 Далвич Гамлет 0 Торкуэй Отл 0 Труро 0 Сент-Олбанс Отл 0 Уокинг 0 Дартфорд
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