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Winline
АПОЭЛ
1:0
Первый тайм: 45'
Аполлон
0'
4' Желтая карточка
Папулис Фотис
7' Желтая карточка
Вале Бруну
1:0
8' Пенальти
Аль-Тамари Мусса
35' Желтая карточка
Роберж Валентин
40' Желтая карточка
Карлао Роберто
43' Вторая желтая карточка
Вале Бруну
45'
Первый тайм
43'
Вале Бруну получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
40'
Карлао Роберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Роберж Валентин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Аль-Тамари Мусса из команды АПОЭЛ забивает с точки!
Желтая карточка
7'
Вале Бруну получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Папулис Фотис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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