4' Желтая карточкаПапулис Фотис
7' Желтая карточкаВале Бруну
1:0
8' ПенальтиАль-Тамари Мусса
35' Желтая карточкаРоберж Валентин
40' Желтая карточкаКарлао Роберто
43' Вторая желтая карточкаВале Бруну
Первый тайм
43'
Вале Бруну получает вторую желтую карточку. Удаление.
40'
Карлао Роберто получил желтую карточку от судьи
35'
Роберж Валентин получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Аль-Тамари Мусса из команды АПОЭЛ забивает с точки!
7'
Вале Бруну получил желтую карточку от судьи
4'
Папулис Фотис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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