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Стадион:
Львов
2:1
Первый тайм: 28'
Мариуполь
Первый тайм
Желтая карточка
38'
Пихалёнок Александр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Воронин Сергей Александрович из команды Верес Ровно забивает с точки!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Пихалёнок Александр бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Bruno Duarte бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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