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Winline
Стадион:
Легия
1:0
Первый тайм: 29'
Корона Кельце
0'
4' Желтая карточка
Jakub Zubrowski
1:0
7' Гол
Кафу Карлуш
29'
Первый тайм
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Кафу Карлуш бьет в цель!
Желтая карточка
4'
Jakub Zubrowski получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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