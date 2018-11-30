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PariMatch
Стадион:
Шлёнск
0:1
Первый тайм: 20'
Лехия Гданьск
0'
10' Желтая карточка
Налепа Михал
0:1
15' Гол
Налепа Михал
17' Желтая карточка
Karol Fila
20'
Первый тайм
Желтая карточка
17'
Karol Fila получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Налепа Михал бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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